Čistý zisk SPP vlani vzrástol viac ako desaťnásobne na 290 mil. eur

Bratislava 12. júna (TASR) - Štátna spoločnosť Slovenský plynárenský priemysel (SPP) vlani zvýšila čistý zisk viac ako desaťnásobne na 290 miliónov eur, keď v roku 2022 zaevidovala zisk vo výške 25 miliónov eur. Výnosy zo zmlúv so zákazníkmi v roku 2023 dosiahli výšku 3,924 miliardy eur, čo je oproti predchádzajúcemu roku mierny pokles o 31 miliónov eur. Vyplýva to z informácií zverejnených v registri účtovných uzávierok.



"Rozdiel medzi hospodárskymi výsledkami SPP za roky 2022 a 2023 súvisí s nevyplatením dividendy zo spoločnosti SPP Infrastructure v roku 2022, čoho dôsledkom dosiahol zisk po zdanení 25 miliónov eur," uviedol pre TASR riaditeľ odboru korporátnej komunikácie SPP Ondrej Šebesta. Dividenda bola vyplatená až v roku 2023, čo spolu so štandardným príjmom z dividend v minulom roku zvýšilo zisk z finančnej činnosti podniku na 283 miliónov eur. Zisk pred zdanením vzrástol na 321 miliónov eur a zisk po zdanení na 290 miliónov eur.



SPP je vlastníkom 51 % akcií spoločnosti SPP Infrastructure, pričom vlastníkom 49 % akcií je Energetický a průmyslový holding prostredníctvom Slovak Gas Holding B.V., ktorý v spoločnosti SPP Infrastructure zároveň vykonáva manažérsku kontrolu.



SPP v roku 2023 dosiahol pozitívny hospodársky výsledok z prevádzkovej činnosti vo výške 38 miliónov eur. Zisk z finančnej činnosti pred zdanením dosiahol za rok 2023 výšku 283 miliónov eur práve vďaka príjmu z dividend spoločnosti SPP Infrastructure.



Predseda predstavenstva SPP Vojtech Ferencz dodal, že v roku 2023 dosiahol celkový trhový podiel SPP v dodávke plynu desaťročné maximum na úrovni takmer 64 %. Elektrinu SPP dodával do 300.000 odberných miest, pričom trhový podiel dodávky elektriny pre domácnosti bol 12 %. V dodávke elektriny pre domácnosti SPP vykonával činnosť tzv. agenta, teda zodpovedal za nákup elektriny od spoločnosti Slovenské elektrárne na potreby zaistenia výhodnejších cien pre domácnosti v roku 2023.