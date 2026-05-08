Piatok 8. máj 2026
Čistý zisk talianskej banky Intesa Sanpaolo v prvom kvartáli stúpol

Autor TASR
Rím 8. mája (TASR) - Talianska banková skupina Intesa Sanpaolo v piatok uviedla, že počas januára až marca dosiahla čistý zisk v objeme 2,76 miliardy eur. V porovnaní so ziskom v sume 2,61 miliardy eur v prvom kvartáli minulého roka ide o rast o 5,6 %. TASR o tom informuje na základe správy agentúry ANSA.

„Zaznamenali sme najlepší kvartálny výsledok v našej histórii vďaka pozitívnemu príspevku všetkých zložiek výnosov a zníženiu nákladov,“ povedal generálny riaditeľ banky Intesa Sanpaolo Carlo Messina.

Najväčší taliansky finančný ústav ďalej uviedol, že v tomto roku očakáva čistý zisk na úrovni približne 10 miliárd eur. Motorom zisku podľa banky budú najmä provízie a príjmy z poistenia a zvýšia sa aj čisté úrokové výnosy.

Generálny riaditeľ banky dodal, že v tomto roku Intesa Sanpaolo akcionárom vyplatí približne 9,4 miliardy eur vo forme dividend a spätného odkúpenia akcií.
