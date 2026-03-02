< sekcia Ekonomika
Čistý zisk Tatra banky vzrástol vlani o desatinu na 266 mil. eur
V prostredí pretrvávajúcich inflačných tlakov a rastúcej regulačnej záťaže narástli všeobecné administratíve náklady banky vlani o takmer 11 %.
Autor TASR
Bratislava 2. marca (TASR) - Konsolidovaný zisk skupiny Tatra banka po zdanení dosiahol v minulom roku 265,9 milióna eur. Medziročne tak narástol o 10 %. Informovala o tom v pondelok hovorkyňa banky Simona Miklošovičová.
„Pod tento nárast sa významnou mierou podpísalo zvýšenie čistých úrokových výnosov v dôsledku silného rastu úverového portfólia, ktorý sa odrazil aj na raste trhového podielu Tatra banky. Čisté úrokové výnosy sa tak medziročne zvýšili o 12,5 % na 539,5 milióna eur,“ vyčíslila hovorkyňa. Výnosy z poplatkov a provízií, ako aj čistý zisk z finančných nástrojov preceňovaných cez výkaz ziskov a strát zaznamenali, naopak, mierny pokles.
V prostredí pretrvávajúcich inflačných tlakov a rastúcej regulačnej záťaže narástli všeobecné administratíve náklady banky vlani o takmer 11 %. V porovnaní s predchádzajúcim rokom sa zvýšili aj rizikové náklady. Kvalita portfólia však podľa hovorkyne ostáva naďalej veľmi vysoká, o čom svedčí aj pokles podielu problémových expozícií z 1,30 % v roku 2024 na 1,21 % v roku 2025.
„Objem úverov poskytnutých klientom sa medziročne zvýšil až o 1,7 miliardy eur, teda 11,4 %. Úverové portfólio skupiny Tatra banka si pritom naďalej drží vysokú kvalitu a jeho silný rast nešiel na úkor rizikovosti portfólia, o čom svedčí aj medziročný pokles miery problémových expozícii,“ uviedla Miklošovičová.
Vklady klientov zaznamenali podľa nej podobne ako úvery výrazný nárast. Ich objem sa vlani medziročne zvýšil o 1,5 miliardy eur, teda takmer 10 %, na 17,2 miliardy eur. Pomer úverov ku vkladom klientov na konsolidovanej báze iba veľmi mierne narástol v porovnaní s predchádzajúcim rokom, naďalej však ostáva pod 1. Ukazovateľ primeranosti vlastných zdrojov sa v porovnaní s predchádzajúcim rokom zlepšil na 19,4 %.
