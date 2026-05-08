Čistý zisk Toyoty v jej uplynulom účtovnom roku klesol o 19,2 %
Toyota uviedla, že konflikt na Blízkom východe poškodí jej výsledky v terajšom účtovnom roku o 670 miliárd JPY.
Autor TASR
Tokio 8. mája (TASR) - Japonský automobilový gigant Toyota očakáva vo svojom terajšom účtovnom roku, ktorý sa skončí v závere marca 2027, pokles čistého zisku o 22 %. Dôvodom je vplyv amerických ciel a vojny na Blízkom východe. Čistý zisk Toyoty, ktorá je najväčším výrobcom áut na svete, v účtovnom roku roku 2025/2026 klesol o 19,2 % na 3,8 bilióna jenov (21 miliárd eur). Tržby firmy v minulom účtovnom roku vzrástli o 5,5 % na 50,7 bilióna JPY. Toyota odhaduje, že v toto roku dosiahnu úroveň 51 bilióna JPY. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.
„Napriek vplyvu amerických ciel sme vďaka zvýšenému objemu predaja vozidiel dosiahli zisk v súlade s naším výhľadom,“ uviedla Toyota. Japonsko súhlasilo s investíciou v objeme 550 miliárd USD (467,29 miliardy eur) v Spojených štátoch do roku 2029 výmenou za zníženie ciel z 25 % na 15 %.
„Beriem veľmi vážne skutočnosť, že tento fiškálny rok bude tretí rok po sebe znamenať nemenný výhľad zisku,“ povedal finančný riaditeľ Toyoty Joiči Mijazaki. „Hlavným dôvodom je pomalé tempo úsilia o preformulovanie našej obchodnej štruktúry zo strednodobého až dlhodobého hľadiska,“ konštatoval.
„Stúpajúce náklady na suroviny a investície do budúceho rastu sme kompenzovali prostredníctvom znižovania nákladov a zvyšovania ziskovosti,“ povedal Mijazaki. „Na druhej strane sme zatiaľ neboli schopní úplne pôsobiť proti vplyvu zásadných zmien v podnikateľskom prostredí, ako sú americké clá a vývoj na Blízkom východe,“ poznamenal. Toyota uviedla, že konflikt na Blízkom východe poškodí jej výsledky v terajšom účtovnom roku o 670 miliárd JPY.
(1 EUR = 184,07 JPY; 1 EUR = 1,177 USD)
