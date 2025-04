Čistý zisk TSMC vzrástol v 1. štvrťroku o 60,3 %

Tchaj-pej 17. apríla (TASR) - Taiwanský výrobca polovodičov Taiwan Semiconductor Manufacturing Co (TSMC) vykázal za 1. štvrťrok 2025 prudký nárast čistého zisku, o 60,3 %. Prekonal tak prognózy trhu, keďže ťažil z rastúceho dopytu po polovodičoch pre umelú inteligenciu (AI). TASR o tom informuje na základe správ agentúr AFP a Reuters.



Vyhliadky na ďalší rast dopytu však zatieňuje hrozba amerických ciel na kritickú technológiu.



TSMC uviedol, že jeho čistý zisk za prvé tri mesiace 2025 vzrástol na 361,56 miliardy nových taiwanských dolárov (10,06 miliardy eur) z 225,5 miliardy TWD v rovnakom období predchádzajúceho roka. Tento výsledok prekonal odhady analytikov, ktorí TSMC predpovedali zisk 346,76 miliardy TWD.



Čisté tržby, ktoré spoločnosť zverejnila už minulý týždeň, v 1. štvrťroku vzrástli medziročne o 41,6 % na 839,25 miliardy TWD. Boli tak vyššie než 835,7 miliardy TWD, ktoré očakávali analytici.



V 1. štvrťroku však ešte USA nezaviedli tzv. recipročné clá pre svojich obchodných partnerov, aj keď tento krok nakoniec prezident Donald Trump odložil o 90 dní, aby vytvoril priestor na rokovania. Americká administratíva určila pre Taiwan recipročné clo vo výške 32 %.



Spoločnosť TSMC, najväčší zmluvný výrobca čipov na svete a hlavný dodávateľ amerických spoločností Apple a Nvidia, sa ocitla v hľadáčiku Trumpa, ktorý obvinil Taiwan z krádeže amerického čipového priemyslu.



Taiwan dúfa, že plán TSMC investovať ďalších 100 miliárd USD (88,07 miliardy eur) v Spojených štátoch ochráni ostrov pred novými clami.



Najnovšie však Washington presadzuje plány na uvalenie dovozných poplatkov na polovodiče a zariadenia na výrobu čipov a začal už vyšetrovanie z hľadiska „národnej bezpečnosti“ v tomto odvetví.



Pokiaľ ide o vyhliadky, TSMC poznamenal, že „existujú neistoty a riziká vyplývajúce z potenciálneho vplyvu colnej politiky“, ale dodal, že zatiaľ nezaznamenal žiadnu zmenu v správaní svojich zákazníkov.



„Počas roku 2025 naďalej pozorujeme silný dopyt našich zákazníkov súvisiaci s AI. Opätovne potvrdzujeme, že naše príjmy z akcelerátorov AI sa v roku 2025 zdvojnásobia,“ povedal generálny riaditeľ TSMC C. C. Wei.



(1 EUR = 35,941 TWD; 1 EUR = 1,1355 USD)