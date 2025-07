Čistý zisk UniCredit vzrástol v 2. štvrťroku o takmer štvrtinu

Rím 23. júla (TASR) - Talianska banka UniCredit oznámila za 2. štvrťrok rast čistého zisku o takmer štvrtinu, a to napriek nižším celkovým príjmom, pričom zároveň prekonala očakávania analytikov. Nečakane dobré výsledky zverejnila banka deň potom, ako oznámila, že pre zasahovanie talianskej vlády do procesu odstupuje od plánov prevziať Banco BPM. TASR o tom informuje na základe správ agentúr AFP a Reuters.



UniCredit, druhá najväčšia banka v Taliansku, v stredu uviedla, že v 2. štvrťroku zaznamenala čistý zisk 3,3 miliardy eur. To predstavuje zvýšenie o takmer 25 %. Bez započítania mimoriadnych položiek dosiahol zisk 2,9 miliardy eur a oproti 2. kvartálu predchádzajúceho roka vzrástol o 8 %. Banka tak prekonala očakávania analytikov, ktorí počítali s týmto ziskom na úrovni 2,5 miliardy eur.



Celkové tržby však klesli o 3,3 % na 6,13 miliardy eur. Vývoj tržieb ovplyvnili náklady na hedging súvisiace s podielom, ktorý UniCredit kontroluje v Commerzbank.



Vzhľadom na výsledky v oblasti zisku však banka zlepšila vyhliadky na celý rok. Pôvodne očakávala, že jej čistý zisk dosiahne za tento rok 9,3 miliardy eur, teraz predpokladá, že to bude 10,5 miliardy eur.



Banka oznámila výsledky deň potom, ako zverejnila, že sťahuje svoju ponuku na prevzatie tretej najväčšej talianskej banky Banco BPM, pričom toto rozhodnutie je podľa nej dôsledkom zasahovania talianskej vlády do procesu. Zároveň dodala, že to bola príležitosť pre akcionárov Banco BPM, ako aj pre taliansku ekonomiku, čo však vláda zmarila.