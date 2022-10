Čistý zisk Volkswagenu v 3. kvartáli klesol

Wolfsburg 28. októbra (TASR) - Nemecký automobilový gigant Volkswagen (VW) v piatok oznámil pokles čistého zisku v 3. štvrťroku 2022. Zasiahli ho výdavky spojené so zastavením výroby v Rusku a uvedením svojej prémiovej značky športových áut Porsche na burzu. TASR o tom informuje na základe správy AFP.



Čistý zisk automobilovej skupiny po zdanení za tri mesiace do konca septembra 2022 klesol o 26,5 % na 2,13 miliardy eur. Prispeli k tomu jednorazové náklady v celkovej výške približne 1,6 miliardy eur v súvislosti s pozastavením aktivít skupiny v Rusku a uvedením Porsche na burzu, uviedol Volkswagen vo vyhlásení.



Volkswagen po invázii ruskej armády na Ukrajinu zastavil export do Ruska a zatvoril tamojšie závody. Minulý mesiac vstúpil výrobca luxusných športových automobilov Porsche na burzu. Očakáva sa, že Volkswagen použije časť hotovosti získanej z prvotnej verejnej ponuky (IPO) akcií Porsche na svoj prechod na elektrické vozidlá.



Prevádzkový zisk VW bez mimoriadnych položiek sa v 3. kvartáli zvýšil o 52,6 % na 4,3 miliardy eur a tržby dosiahli 70,7 miliardy eur, čo predstavuje nárast o 24,2 %.



Skupina potvrdila svoj výhľad na rok 2022 a očakáva, že tržby budú o 8 až 13 % vyššie ako v predchádzajúcom roku, aj keď dodávky budú podobné ako v predchádzajúcom roku v dôsledku pokračujúcich problémov v dodávateľskom reťazci.