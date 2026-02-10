< sekcia Ekonomika
Čistý zisk výrobcu liekov AstraZeneca v minulom roku stúpol o 45 %
Autor TASR
Londýn 10. februára (TASR) - Britský farmaceutický gigant AstraZeneca v utorok uviedol, že jeho čistý zisk v minulom roku vzrástol o 45 % vďaka silným tržbám za lieky proti onkologickým ochoreniam. Zisk firmy po zdanení sa zvýšil na 10,2 miliardy USD (8,58 miliardy eur) z úrovne 7 miliárd USD v predošlom roku. Príjmy spoločnosti sa posilnili o 9 % na 58,7 miliardy USD. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.
„V roku 2025 sme zaznamenali silný obchodný výkon,“ povedal generálny riaditeľ firmy Pascal Soriot. „Rýchly rast v rámci celej našej spoločnosti pokračuje aj v roku 2026,“ dodal. Zároveň vyjadril nádej, že v závere tohto desaťročia bude AstraZeneca dosahovať ročné príjmy na úrovni 80 miliárd USD.
Skupina minulý mesiac uviedla, že do roku 2030 investuje v Číne 15 miliárd USD do rozšírenia výroby a výskumu. Najväčší britský výrobca liekov sa zároveň sústreďuje aj na Spojené štáty a do roku 2030 chce dosiahnuť stav, v ktorom budú tržby na americkom trhu tvoriť polovicu jeho globálnych príjmov. Vlani firma AstraZeneca na trhu USA generovala 43 % svojich celkových tržieb. Tento mesiac začala kótovať svoje akcie na newyorskej burze cenných papierov, aby prilákala viac investorov.
V snahe vyhnúť sa novým clám amerického prezidenta Donalda Trumpa AstraZeneca v júli minulého roka zverejnila plán investícií v objeme 50 miliárd USD do rozšírenia výroby a výskumu v USA. Americký prezident súhlasil s oslobodením produkcie firmy od nových ciel na tri roky výmenou za výrazné zníženie cien jej liekov na americkom trhu.
(1 EUR = 1,1886 USD)
