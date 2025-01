Čistý zisk výrobcu polovodičov TSMC vo 4. štvrťroku vzrástol o 57 %

Tchaj-pej 16. januára (TASR - Taiwanský výrobca polovodičov Taiwan Semiconductor Manufacturing Co (TSMC) vo štvrtok vykázal nárast čistého zisku, ktorý prekonal odhady analytikov, keďže ťaží z rastúceho dopytu po čipoch používaných v odvetví umelej inteligencie (AI). TASR o tom informuje na základe správ agentúr Reuters a AFP.



Spoločnosť vo štvrtok oznámila, že jej čistý zisk za tri mesiace do konca decembra 2024 vyskočil medziročne o 57 % na 374,7 miliardy taiwanských dolárov (10,97 miliardy eur). Tento výsledok prekonal odhady analytikov vo výške 369,8 miliardy TWD a podčiarkuje očakávania udržateľných výdavkov na infraštruktúru AI. Tržby za 4. štvrťrok vzrástli o 38,8 % na 868,46 miliardy TWD. Za celý rok vykázala spoločnosť čistý zisk 1,2 bilióna TWD, čo predstavuje nárast o 40,5 % a jej tržby sa zvýšili o 33,9 % na 2,9 bilióna TWD.



TSMC aj v prvých troch mesiacoch roka 2025 očakáva silný rast tržieb. Koncern však čelí protivetru v podobe obmedzení USA na vývoz čipov a technológií AI do Číny.



TSMC je najväčším zmluvným výrobcom čipov na svete, ktoré sa používajú od iPhonov Apple až po špičkový hardvér umelej inteligencie od Nvidie.



"Očakávame, že rok 2025 bude pre TSMC ďalším rokom silného rastu, keďže dopyt po umelej inteligencii naďalej stúpa," povedal predseda predstavenstva a generálny riaditeľ C. C. Wei na tlačovej konferencii.



Najväčšia taiwanská spoločnosť je v popredí revolúcie AI, no zápasí s geopolitickým napätím medzi Pekingom a Washingtonom v súvislosti s novými technológiami a obchodom. Spojené štáty tento týždeň sprísnili kontroly exportu špičkových čipov, keďže sa snažia obmedziť tok pokročilých technológií do Číny.



Podľa C. C. Weia spoločnosť stále analyzuje potenciálny vplyv obmedzení USA, ale zdá sa, že je to "zvládnuteľné". Dodal, že TSMC bude žiadať o špeciálne povolenia pre zákazníkov, ktorí nie sú zapojení do AI.



TSMC je tiež pod tlakom, aby presunula väčšiu časť svojej výroby z Taiwanu, kde sa nachádza väčšina jej výrobných závodov. Čína si totiž robí nároky na ostrov, ktorý považuje za svoje územie a pohrozila použitím sily, aby ho dostala pod kontrolu.



Nové továrne TSMC v zámorí zahŕňajú tri plánované v USA a jednu, ktorá už bola otvorená v Japonsku minulý rok. Expanduje aj do Európy a stavia závod v Nemecku.



Spoločnosť uviedla, že očakáva v tomto roku kapitálové výdavky medzi 38 až 42 miliardami USD (36,89 - 40,78 miliardy eur), čo predstavuje nárast o 41 %. Plány pre všetky zámorské továrne sú na dobrej ceste, dodal koncern.



Rozmach AI pomohol zvýšiť cenu akcií TSMC, najhodnotnejšej ázijskej spoločnosti. Jej akcie kótované na burze v Tchaj-pej minulý rok vzrástli o 81 %.



(1 EUR = 34,143 TWD; 1 EUR = 1,03 USD)