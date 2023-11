Čistý zisk Xiaomi v 3. štvrťroku vzrástol

Peking 20. novembra (TASR) - Čínsky výrobca smartfónov Xiaomi v pondelok oznámil, že jeho čistý zisk aj tržby v 3. štvrťroku vzrástli. A viac, ako odhadovali analytici. Prispeli k tomu väčší dopyt po jeho modeloch vyššej kategórie doma i v zahraničí, a tiež úspora nákladov. TASR o tom informuje na základe správ Reuters a Bloomberg.



Čistý zisk Xiaomi vyskočil v 3. štvrťroku 2023 o 183 % na 6 miliárd jüanov (765,17 milióna eur) vďaka nižším nákladom na komponenty a efektívnosti podnikania. Analytici predpovedali spoločnosti zisk 4,6 miliardy CNY.



Tržby v 3. štvrťroku dosiahli 70,9 miliardy CNY a prekonali priemerný odhad analytikov, ktorí očakávali 70,2 miliardy CNY.



Podľa priemyselnej výskumnej spoločnosti Canalys, Xiaomi, piata najväčšia čínska značka smartfónov predala v uplynulom štvrťroku v Číne 9,1 milióna kusov. To je síce len malá zmena v porovnaní s predchádzajúcim rokom, ale oveľa lepší výsledok ako v prípade konkurentov.



Xiaomi dúfa, že globálny predaj telefónov počas aktuálneho vianočného štvrťroka stúpne, hoci za celý rok sa očakáva celkový pokles odbytu Xiaomi aj jeho konkurentov o približne 5 %.



Dopyt na najväčšom trhu so smartfónmi na svete dlhšie klesal, keďže pandémia ochorenia COVID-19 a slabá ekonomika nútili zákazníkov, aby s výmenou svojich telefónov počkal. Pribúdajú však náznaky, že trh so smartfónmi sa môže konečne odraziť od dna. V októbri Xiaomi a Huawei zaznamenali nárast predaja smartfónov v Číne, aj keď sa tieto výsledky porovnávali so slabým predajom v rovnakom období minulého roka počas pandémie. Spoločnosť Huawei, ktorá v auguste 2023 uviedla na trh svoj model Mate 60 Pro, sa podieľala väčšinou na tomto oživení predaja.



Aj v prípade Xiaomi sa však už istý čas objavujú známky zotavovania, vrátane predaja viac ako 1 milióna kusov najnovšieho vlajkového smartfónu Xiaomi za týždeň od jeho uvedenia na trh.



Investori sa zameriavajú tiež na známky pokroku Xiaomi v rámci novej divízie elektrických vozidiel.



Minulý týždeň divízia automobilky BAIC Group so sídlom v Pekingu požiadala regulačné úrady o schválenie výroby dvoch modelov elektrických vozidiel pod značkou Xiaomi. To signalizuje, že výroba sa môže začať už čoskoro.



(1 EUR = 7,8414 CNY)