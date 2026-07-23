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Čistý zisk zbrojovky Thales za prvý polrok klesol
Čistý zisk koncernu v prvom polroku klesol o 27 % na 485 miliónov eur zo 664 miliónov eur, kde bol v rovnakom období vlaňajška.
Autor TASR
Paríž 23. júla (TASR) - Zisk francúzskeho koncernu Thales, ktorý podniká v oblasti leteckej a obrannej techniky, v prvom polroku tohto roka klesol. Dôvodom boli hlavne jednorazové položky. Upravený zisk pred úrokmi a zdanením, ktorý je kľúčovým ukazovateľom ziskovosti, aj tržby a objednávky sa však medziročne zvýšili. TASR o tom informuje na základe správy portálu RTTNews.
Čistý zisk koncernu v prvom polroku klesol o 27 % na 485 miliónov eur zo 664 miliónov eur, kde bol v rovnakom období vlaňajška. Upravený čistý zisk spoločnosti však medziročne stúpol o 13 % na 990 miliónov eur z 877 miliónov eur. Upravený zisk firmy na akciu sa zvýšil na 4,82 eura zo 4,27 eura. Upravený zisk pred úrokmi a zdanením sa na organickej báze posilnil o 11,4 % na 1,372 miliardy eur.
Tržby spoločnosti Thales za január až jún na organickom základe vzrástli o 7,8 % na 10,949 miliardy eur. Organické objednávky koncernu sa medziročne zvýšili mimoriadne výrazne, a to o 22 % na 12,47 miliardy eur.
Čistý zisk koncernu v prvom polroku klesol o 27 % na 485 miliónov eur zo 664 miliónov eur, kde bol v rovnakom období vlaňajška. Upravený čistý zisk spoločnosti však medziročne stúpol o 13 % na 990 miliónov eur z 877 miliónov eur. Upravený zisk firmy na akciu sa zvýšil na 4,82 eura zo 4,27 eura. Upravený zisk pred úrokmi a zdanením sa na organickej báze posilnil o 11,4 % na 1,372 miliardy eur.
Tržby spoločnosti Thales za január až jún na organickom základe vzrástli o 7,8 % na 10,949 miliardy eur. Organické objednávky koncernu sa medziročne zvýšili mimoriadne výrazne, a to o 22 % na 12,47 miliardy eur.