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Čistý zisk Siemensu v 3. účtovnom štvrťroku vzrástol o 15 %
A to najmä vďaka rastúcim výdavkom súvisiacim s umelou inteligenciou.
Autor TASR
Mníchov 6. augusta (TASR) - Nemecký priemyselný konglomerát Siemens v treťom kvartáli svojho účtovného roka zaznamenal rekordný príjem nových objednávok, najmä vďaka rastúcim výdavkom súvisiacim s umelou inteligenciou. Čistý zisk za tri mesiace do konca júna vzrástol o 15 % na 2,6 miliardy eur, zatiaľ čo tržby sa zvýšili o 8 % na 20,8 miliardy eur, oznámila spoločnosť vo štvrtok. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.
Siemens zároveň už po druhýkrát v tomto roku zlepšil svoj celoročný výhľad. Spoločnosť teraz očakáva, že jej zisk za celý účtovný rok bude na úrovni 11,20 až 11,50 eura na akciu, čo predstavuje nárast oproti februárovej prognóze, podľa ktorej sa mal zisk na akciu pohybovať v rozpätí 10,70 až 11,10 eura.
K zisku prispela najviac divízia infraštruktúry, ktorá dodáva zariadenia pre dátové centrá. Celkové objednávky koncernu v treťom účtovnom štvrťroku vzrástli o 14 % na 27,9 miliardy eur, vďaka čomu Siemens v súčasnosti eviduje nevybavené zákazky v hodnote 132 miliárd eur.
Siemens zároveň už po druhýkrát v tomto roku zlepšil svoj celoročný výhľad. Spoločnosť teraz očakáva, že jej zisk za celý účtovný rok bude na úrovni 11,20 až 11,50 eura na akciu, čo predstavuje nárast oproti februárovej prognóze, podľa ktorej sa mal zisk na akciu pohybovať v rozpätí 10,70 až 11,10 eura.
K zisku prispela najviac divízia infraštruktúry, ktorá dodáva zariadenia pre dátové centrá. Celkové objednávky koncernu v treťom účtovnom štvrťroku vzrástli o 14 % na 27,9 miliardy eur, vďaka čomu Siemens v súčasnosti eviduje nevybavené zákazky v hodnote 132 miliárd eur.