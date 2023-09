Citi: Americká ekonomika bude v roku 2024 čeliť recesii

New York 12. septembra (TASR) - Americká ekonomika pravdepodobne v roku 2024 skĺzne do recesie. Uviedli to v utorok analytici spoločnosti Citi s odvolaním sa na historický precedens vytvorený predchádzajúcimi obdobiami vysokej inflácie a napätého trhu práce. TASR o tom informuje na základe správy Bloomberg.



Ekonomické údaje naznačujú, že nedávne zvýšenie úrokových sadzieb Federálneho rezervného systému (Fed) pomohlo ochladiť tempo rastu spotrebiteľských cien v najväčšej svetovej ekonomike. Dopyt po zamestnancoch na napätom trhu práce však zostal vo všeobecnosti odolný, zatiaľ čo miera nezamestnanosti sa drží na relatívne nízkej úrovni.



Analytici Citi vo svojej správe poznamenali, že ekonomika, ako sa zdá, je na trajektórii, ktorá je "v podstate v súlade" s tzv. "mäkkým pristátím". To znamená, že Fedu sa darí krotiť infláciu bez toho, aby to vyvolalo širší ekonomický kolaps.



Analytici však upozornili na to, že pri piatich podobných epizódach od roku 1965 si zmiernenie vysokej inflácie pri silnom trhu práce nakoniec vyžiadalo výrazný skok nezamestnanosti. A všetky tieto udalosti boli spojené s recesiou, pripomenuli.



Podľa ich názoru sa nakoniec presadia "zákony ekonomickej gravitácie", tak ako pri predchádzajúcich cykloch.



Analytici Citi očakávajú, že ekonomické čísla, ktoré budú zverejnené tento týždeň, poskytnú nový pohľad na vývoj inflácie v USA. A môžu ovplyvniť to, či Fed bude pokračovať vo zvyšovaní nákladov na pôžičky aj neskôr v tomto roku.