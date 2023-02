Citigroup očakáva tento rok ´menej tvrdé pristátie´ svetovej ekonomiky

New York 22. februára (TASR) - Ekonómovia banky Citigroup mierne zlepšili prognózu tohtoročného vývoja svetovej ekonomiky a očakávajú pre ňu "menej tvrdé pristátie". Na druhej strane, stále počítajú s tým, že globálna ekonomika zaznamená najslabšie tempo rastu za posledné štyri desaťročia. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Citigroup v súčasnosti odhaduje, že svetová ekonomika vzrastie tento rok zhruba o 2,2 %. To je o 0,25 percentuálneho bodu vyšší rast, než ukazoval predchádzajúci odhad. Ako uviedli ekonómovia na čele s Nathanom Sheetsom, pod úpravu prognózy sa podpísalo zlepšovanie makroekonomických trendov. Lepšie sú vyhliadky čínskej ekonomiky oproti pôvodným odhadom, ďalej sa očakáva stagnácia ekonomiky eurozóny, zatiaľ čo pôvodne sa počítalo s poklesom a pod najnovšie odhady sa podpísala aj odolnosť ekonomiky USA.



Banka však zároveň upozornila, že tempo rastu môže zbrzdiť vytrvale vysoká inflácia vo viacerých krajinách. "Podľa našich výpočtov sa globálna inflácia pohybuje zhruba na úrovni 6 až 7 %. To je výrazne nad inflačnými cieľmi centrálnych bánk," dodal Sheets.



Čo sa týka ďalšieho vývoja úrokových sadzieb v USA, Citigroup sa pridala k Bank of America a Goldman Sachs. Tie minulý týždeň uviedli, že Federálny rezervný systém (Fed) zvýši tento rok kľúčovú úrokovú sadzbu trikrát, pričom ju posunie nad 5 %.