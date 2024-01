Citigroup plánuje do roku 2026 zrušiť 20.000 pracovných miest

New York 12. januára (TASR) - Americká banka Citigroup plánuje v strednodobom horizonte zrušiť až 20.000 pracovných miest. Rozhodnutie oznámila v piatok po tom, ako za posledný štvrťrok minulého roka vykázala stratu vo výške 1,8 miliardy amerických dolárov (1,64 miliardy eur). TASR o tom informuje na základe správ agentúr AFP a Reuters.



Generálna riaditeľka banky Jane Fraserová označila bilanciu štvrtého kvartála 2023 za neuspokojivú. Obrat v roku 2024 môže podľa nej priniesť pokrok pri zefektívňovaní riadenia. Spoločnosť v septembri minulého roka oznámila plán rozsiahlej reorganizácie. Ten počíta i so znížením počtu riadiacich úrovní zo súčasných 13 na osem.



Dvadsaťtisíc pozícií, ktoré plánuje banka zrušiť do roku 2026, predstavuje zhruba 8 % celkovej pracovnej sily Citigroup.



(1 EUR = 1,0987 USD)