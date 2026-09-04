< sekcia Ekonomika
Citigroup posunul zníženie úrokov zo strany Fedu na polovicu roka 2027
Podľa Citigroup sú tieto údaje príliš dobré nato, aby centrálna banka musela podporovať ekonomiku znižovaním úrokových sadzieb.
Autor TASR
New York 4. septembra (TASR) - Americká banka Citigroup výrazne posunula termín očakávanej redukcie úrokových sadzieb zo strany americkej centrálnej banky (Fed). Jej prognózu ovplyvnili najnovšie údaje z amerického trhu práce, ktoré poukázali na omnoho vyššiu tvorbu nových pracovných miest než sa čakalo. Informovala o tom agentúra Reuters.
Banka najnovšie predpokladá, že Fed začne redukovať úrokové sadzby až v júni budúceho roka. Odhaduje, že centrálna banka zníži úroky postupne v júni, septembri a decembri 2027, vždy o 25 bázických bodov. V predchádzajúcej prognóze počítala so začiatkom redukcie v októbri tohto roka, pričom s ďalšou počítala v decembri a následne v januári 2027.
Zmena v prognóze Citigroup nasledovala po piatkovom zverejnení údajov o vývoji na americkom pracovnom trhu za august. Americké ministerstvo práce uviedlo, že v Spojených štátoch vzniklo v auguste mimo poľnohospodárstva 162.000 nových pracovných pozícií. Navyše, revidovalo aj údaje za júl, a to smerom nahor. Namiesto pôvodne uvádzaného zániku 23.000 pozícií oznámilo, že ich v júli 21.000 vzniklo. Miera nezamestnanosti sa udržala na 4,1 %.
Podľa Citigroup sú tieto údaje príliš dobré nato, aby centrálna banka musela podporovať ekonomiku znižovaním úrokových sadzieb. Momentálne sa bude sústreďovať na spotrebiteľskú infláciu a ceny výrobcov, pričom tieto dáta budú zverejnené na budúci týždeň.
Banka najnovšie predpokladá, že Fed začne redukovať úrokové sadzby až v júni budúceho roka. Odhaduje, že centrálna banka zníži úroky postupne v júni, septembri a decembri 2027, vždy o 25 bázických bodov. V predchádzajúcej prognóze počítala so začiatkom redukcie v októbri tohto roka, pričom s ďalšou počítala v decembri a následne v januári 2027.
Zmena v prognóze Citigroup nasledovala po piatkovom zverejnení údajov o vývoji na americkom pracovnom trhu za august. Americké ministerstvo práce uviedlo, že v Spojených štátoch vzniklo v auguste mimo poľnohospodárstva 162.000 nových pracovných pozícií. Navyše, revidovalo aj údaje za júl, a to smerom nahor. Namiesto pôvodne uvádzaného zániku 23.000 pozícií oznámilo, že ich v júli 21.000 vzniklo. Miera nezamestnanosti sa udržala na 4,1 %.
Podľa Citigroup sú tieto údaje príliš dobré nato, aby centrálna banka musela podporovať ekonomiku znižovaním úrokových sadzieb. Momentálne sa bude sústreďovať na spotrebiteľskú infláciu a ceny výrobcov, pričom tieto dáta budú zverejnené na budúci týždeň.