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Citigroup posunul zníženie úrokov zo strany Fedu na polovicu roka 2027

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Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk

Podľa Citigroup sú tieto údaje príliš dobré nato, aby centrálna banka musela podporovať ekonomiku znižovaním úrokových sadzieb.

Autor TASR
New York 4. septembra (TASR) - Americká banka Citigroup výrazne posunula termín očakávanej redukcie úrokových sadzieb zo strany americkej centrálnej banky (Fed). Jej prognózu ovplyvnili najnovšie údaje z amerického trhu práce, ktoré poukázali na omnoho vyššiu tvorbu nových pracovných miest než sa čakalo. Informovala o tom agentúra Reuters.

Banka najnovšie predpokladá, že Fed začne redukovať úrokové sadzby až v júni budúceho roka. Odhaduje, že centrálna banka zníži úroky postupne v júni, septembri a decembri 2027, vždy o 25 bázických bodov. V predchádzajúcej prognóze počítala so začiatkom redukcie v októbri tohto roka, pričom s ďalšou počítala v decembri a následne v januári 2027.

Zmena v prognóze Citigroup nasledovala po piatkovom zverejnení údajov o vývoji na americkom pracovnom trhu za august. Americké ministerstvo práce uviedlo, že v Spojených štátoch vzniklo v auguste mimo poľnohospodárstva 162.000 nových pracovných pozícií. Navyše, revidovalo aj údaje za júl, a to smerom nahor. Namiesto pôvodne uvádzaného zániku 23.000 pozícií oznámilo, že ich v júli 21.000 vzniklo. Miera nezamestnanosti sa udržala na 4,1 %.

Podľa Citigroup sú tieto údaje príliš dobré nato, aby centrálna banka musela podporovať ekonomiku znižovaním úrokových sadzieb. Momentálne sa bude sústreďovať na spotrebiteľskú infláciu a ceny výrobcov, pričom tieto dáta budú zverejnené na budúci týždeň.
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