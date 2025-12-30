Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Utorok 30. december 2025Meniny má Dávid
< sekcia Ekonomika

Citigroup predáva v Rusku zvyšné aktíva, čaká stratu vyše 1 mld. USD

.
Ilustračná snímka. Foto: TASR

Banka uviedla, že jej správna rada schválila predaj divízie AO Citibank spoločnosti Renaissance Capital.

Autor TASR
San Francisco 30. decembra (TASR) - Americká banka Citigroup oznámila, že predáva svoje posledné aktíva v Rusku, pričom očakáva, že vykáže stratu za viac než jednu miliardu dolárov. Informovali o tom agentúra AFP a server talianskeho denníka Il Sole 24 Ore.

Banka uviedla, že jej správna rada schválila predaj divízie AO Citibank spoločnosti Renaissance Capital, pričom celý proces by sa mal dokončiť v prvom polroku budúceho roka. Z predaja očakáva stratu pred zdanením na úrovni 1,2 miliardy USD (1,02 miliardy eur) a po zdanení zhruba 1,1 miliardy USD. Zároveň dodala, že je ešte potrebný súhlas regulačných úradov.

„Citi bude svoje zvyšné aktíva v Rusku uvádzať od 4. štvrťroka toho roka ako držané na predaj,“ oznámila banka v správe pre americkú Komisiu pre burzy a cenné papiere (SEC). Výsledkom tohto kroku podľa Citigroup bude, že za 4. kvartál vykáže stratu.

(1 EUR = 1,1757 USD)
.

Neprehliadnite

Prezident sa počas roka venoval 113 zákonom, podpísal 107 z nich

Pápež František, Armani či Goodallová: Kto nás opustil v roku 2025?

UNIKÁTNE FOTO: Ľudia v Československu nevítali nový rok na námestiach

HRABKO: Vzťahy s ČR neboli zlé ani za vlády P. Fialu a ešte sa zlepšia