Citigroup predáva v Rusku zvyšné aktíva, čaká stratu vyše 1 mld. USD
Banka uviedla, že jej správna rada schválila predaj divízie AO Citibank spoločnosti Renaissance Capital.
Autor TASR
San Francisco 30. decembra (TASR) - Americká banka Citigroup oznámila, že predáva svoje posledné aktíva v Rusku, pričom očakáva, že vykáže stratu za viac než jednu miliardu dolárov. Informovali o tom agentúra AFP a server talianskeho denníka Il Sole 24 Ore.
Banka uviedla, že jej správna rada schválila predaj divízie AO Citibank spoločnosti Renaissance Capital, pričom celý proces by sa mal dokončiť v prvom polroku budúceho roka. Z predaja očakáva stratu pred zdanením na úrovni 1,2 miliardy USD (1,02 miliardy eur) a po zdanení zhruba 1,1 miliardy USD. Zároveň dodala, že je ešte potrebný súhlas regulačných úradov.
„Citi bude svoje zvyšné aktíva v Rusku uvádzať od 4. štvrťroka toho roka ako držané na predaj,“ oznámila banka v správe pre americkú Komisiu pre burzy a cenné papiere (SEC). Výsledkom tohto kroku podľa Citigroup bude, že za 4. kvartál vykáže stratu.
(1 EUR = 1,1757 USD)
