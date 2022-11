Citigroup: Rast svetovej ekonomiky sa v roku 2023 spomalí pod 2 %

New York 30. novembra (TASR) - Americká investičná banka Citigroup očakáva, že rast svetovej ekonomiky sa v budúcom roku spomalí pod 2 %. Je tak ďalšou zo svetových finančných inštitúcií, ktoré predpokladajú takýto vývoj globálnej ekonomiky. Podobné prognózy zverejnili v poslednom období Goldman Sachs, Barclays a J.P. Morgan. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Analytici Citigroup poukázali na výzvy, ktorým svetová ekonomika čelí v dôsledku pandémie nového koronavírusu a vojny na Ukrajine. Práve tieto dva faktory viedli k najprudšiemu rastu spotrebiteľských cien za niekoľko desaťročí a prinútili centrálne banky pristúpiť k agresívnemu zvyšovaniu úrokových sadzieb.



V prípade americkej ekonomiky očakáva Citigroup v tomto roku rast na úrovni 1,9 %. V budúcom roku sa však podľa analytikov banky tempo rastu spomalí iba na 0,7 %. Infláciu v USA odhaduje Citigroup v roku 2023 na úrovni 4,8 %.



Čo sa týka ďalších ekonomík, Citigroup predpokladá, že Británia aj eurozóna skĺznu do konca tohto roka do recesie. V budúcom roku počíta banka s poklesom ekonomiky eurozóny o 0,4 %, zatiaľ čo v prípade Británie by pokles mal dosiahnuť až 1,5 %. Odhad Citigroup je tak pri Británii podstatne horší než odhad J.P. Morgan, ktorá počíta s budúcoročným poklesom britskej ekonomiky o 0,6 %.



Čína by na budúci rok mala zaznamenať rast o 5,6 %, odhaduje Citigroup. Predpokladá, že čínska vláda postupne zmierni svoju politiku nulovej tolerancie voči covidu a podporí tak druhú najväčšiu ekonomiku sveta.



V prípade rozvíjajúcich sa ekonomík ako celku Citigroup počíta v roku 2023 s rastom o 3,7 %. Lídrom medzi kľúčovými ekonomikami by mala byť India s rastom o 5,7 %, aj keď táto prognóza znamená horší vývoj než v tomto roku, keď Citigroup očakáva rast indickej ekonomiky na úrovni 6,7 %.