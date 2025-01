New York 15. januára (TASR) - Americká banka Citigroup sa vo 4. štvrťroku 2024 vrátila k zisku a vykázala lepšie výsledky, ako jej predpovedali analytici z Wall Street. Vďačí za to najmä vyšším výnosom, nižším výdavkom a nižším nákladom na úvery. TASR o tom informuje na základe správ AP a DPA.



Citigroup vykázala za 4. štvrťrok 2024 čistý zisk 2,9 miliardy USD (2,81 miliardy eur) po čistej strate 1,8 miliardy USD v rovnakom období predchádzajúceho roka 2023. Zisk na akciu bol 1,34 USD v porovnaní so stratou 1,16 USD/akcia rok predtým.



Analytici v priemere očakávali, že spoločnosť vykáže za 4. štvrťrok zisk 1,24 USD na akciu.



Tržby tretej najväčšej banky v USA vo 4. štvrťroku vzrástli na 19,6 miliardy USD zo 17,4 miliardy USD v predchádzajúcom roku. Analytici očakávali tržby vo výške 19,51 miliardy USD.



Predstavenstvo schválilo program spätného odkúpenia kmeňových akcií v hodnote 20 miliárd USD. Citigroup uviedla, že na 1. štvrťrok 2025 sú plánované spätné odkúpenia kmeňových akcií v hodnote 1,5 miliardy USD.



(1 EUR = 1,03 USD)