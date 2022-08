Citigroup ukončí retailové a komerčné bankovníctvo v Rusku

Moskva 25. augusta (TASR) - Americká banka Citigroup ukončí svoj biznis v Rusku v oblasti retailového, ako aj komerčného bankovníctva. Banka to uviedla vo štvrtok, pričom dodala, že ukončenie týchto aktivít ju v najbližších 18 mesiacoch vyjde približne na 170 miliónov USD (170,51 milióna eur). Informovali o tom agentúra Reuters a server RTTNews.



Americká banka s najväčšou expozíciou voči ruskému trhu už v apríli minulého roka informovala, že sa plánuje stiahnuť z retailového biznisu v Rusku v rámci širšieho programu sťahovania sa zo zahraničných trhov. Banka vtedy uviedla, že plánuje ukončiť franšízy v oblasti spotrebiteľského bankovníctva na 14 trhoch v Ázii, Európe, Afrike, na Blízkom východe a v rámci Amerík v Mexiku.



Po útoku Ruska na Ukrajinu však tieto plány v marci rozšírila o miestne komerčné bankovníctvo. Pre obidve oblasti hľadala kupca, ani v jednom prípade však nebola úspešná. Rozhodla preto o ich uzatvorení s tým, že s týmto procesom začne už tento kvartál.



Uzatvorenie prevádzok sa dotkne 15 pobočiek a približne 2300 z celkového počtu 3000 zamestnancov Citigroup v Rusku. K dotknutým produktom patria vklady, investície, úvery a karty.



"Je to jednoznačne správne rozhodnutie," povedal Siddharth Singhai zo spoločnosti IronHold Capital v New Yorku. Ako dodal, poskytovanie úverov v Rusku je v súčasnosti vysoko rizikové a krajine hrozí v dôsledku sankcií západných štátov výrazný prepad ekonomiky.



(1 EUR = 0,997 USD)