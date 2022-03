Analytici: Vplyv vojny na svetovú ekonomiku by mohla zmierniť Čína

New York 8. marca (TASR) - Vojna na Ukrajine zasiahne do vývoja svetovej ekonomiky, keďže konflikt sa odráža na raste cien ropy a ďalších komodít. Negatívny vplyv by však mohla zmierniť Čína a jej kroky na stabilizáciu ekonomiky, ako aj sila amerického pracovného trhu. Uviedli to v utorok analytici investičnej banky Citigroup. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Ceny ropy a ďalších komodít zaznamenali od útoku Ruska na Ukrajinu 24. februára prudký rast a po rozhodnutí Washingtonu zakázať dovoz ropy a ďalších energií do USA sa očakáva ďalší posun smerom nahor. To sa odrazí na tempe rastu svetovej ekonomiky, pričom najviac to pocítia v Európe, uviedol analytik Citigroup Nathan Sheets.



Čiastočnú pomoc môže poskytnúť Čína potom, ako vláda cez víkend oznámila, že prioritou číslo jeden je pre ňu ekonomická stabilita. Vláda zároveň stanovila tohtoročný cieľ hospodárskeho rastu okolo 5,5 %. Podľa analytikov Citigroup je takáto úroveň "solídna z každého pohľadu," aj keď v porovnaní s predpandemickou úrovňou je to omnoho slabší rast.



Ďalšou podporou v nepriaznivej situácii by pre globálnu ekonomiku mohol byť silný americký pracovný trh. Americký súkromný sektor vytvoril vo februári omnoho viac pracovných miest, než sa očakávalo, a aj údaje o vývoji pracovného trhu za január boli revidované výrazne smerom nahor.



Americké súkromné firmy vytvorili vo februári 475.000 nových pracovných miest, zatiaľ čo ekonómovia počítali s vytvorením iba 400.000 pozícií. Navyše revidované čísla za január ukázali, že namiesto pôvodne uvádzaného poklesu sa v prvom mesiaci roka vytvorilo 509.000 nových pracovných miest.