< sekcia Ekonomika
Citigroup zvýšia tržby v 1. kvartáli na najvyššiu úroveň za 10 rokov
Citigroup v utorok oznámila, že za prvé tri mesiace roka dosiahla čistý zisk 5,78 miliardy USD (4,90 miliardy eur).
Autor TASR
New York 14. apríla (TASR) - Americká banka Citigroup zaznamenala v 1. štvrťroku tohto roka rast zisku o vyše 40 % a tržieb o viac než 14 %, pričom celkový objem tržieb bol najvyšší za ostatnú dekádu. Výrazne k tomu prispeli výsledky v divízii trhov. Informovala o tom agentúra Reuters.
Citigroup v utorok oznámila, že za prvé tri mesiace roka dosiahla čistý zisk 5,78 miliardy USD (4,90 miliardy eur). Medziročne to znamená rast o 42 %. Tržby sa zvýšili o 14,1 % na 24,63 miliardy USD, čo predstavuje najvyšší objem tržieb za posledných desať rokov. Banka zároveň v obidvoch ukazovateľoch prekonala očakávania analytikov.
Výsledky do veľkej miery podporila divízia trhov. Tržby v rámci tejto divízie dosiahli za obdobie od januára do konca marca 7,25 miliardy USD. Medziročne to predstavuje rast o 19 % a medzikvartálne o 57 %.
(1 EUR = 1,1793 USD)
