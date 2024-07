Citigroup zvýšil kvartálny zisk o viac než desatinu

Washington 12. júla (TASR) - Americká banka Citigroup oznámila za 2. štvrťrok rast zisku o viac než desatinu, keď ho podporil najmä vývoj v divízii investičného bankovníctva. Informovali o tom agentúra Reuters a portál RTTNews.



Tretia najväčšia banka v USA v piatok zverejnila, že za 2. štvrťrok dosiahla čistý zisk 3,22 miliardy USD (2,97 miliardy eur). Oproti rovnakému obdobiu minulého roka to znamená rast o 10,27 %.



Zisk upravený o jednorazové položky dosiahol na akciu 1,52 USD oproti 1,33 USD pred rokom. Banka tak vykázala vyšší zisk, než predpokladali analytici, ktorí počítali s upraveným ziskom na akciu na úrovni 1,39 USD.



Výsledky banky do veľkej miery podporilo investičné bankovníctvo a podobne, ako v prípade JPMorgan Chase, výmena akcií so spoločnosťou Visa. Tá priniesla Citigroup 400 miliónov USD. To sa odrazilo na vývoji tržieb, ktoré za 2. štvrťrok tohto roka vzrástli o 3,6 % na 20,14 miliardy USD.



(1 EUR = 1,0855 USD)