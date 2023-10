Citroën predstavil lacný model e-C3, ktorý sa bude vyrábať v SR

Meudon 17. októbra (TASR) - Francúzsky výrobca áut Citroën, patriaci do skupiny Stellantis, v utorok predstavil nové elektrické SUV e-C3, nízkonákladový model, ktorého cena sa začína na 23.300 eur. Je zameraný na boj s čínskymi automobilkami na cenovo dostupnom trhu s elektrickými vozidlami. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



Elektromobil sa bude montovať na Slovensku a bude uvedený na trh v 2. štvrťroku 2024. Je rovnako veľký ako súčasné mestské vozidlo C3, je však menej zaoblený a o niečo vyšší. Cena nezahŕňa štátne dotácie do 5000 eur.



"Toto je najdôležitejší štart pre značku Citroën za uplynulých 10 rokov," povedal novinárom generálny riaditeľ Thierry Koskas. "Toto je nový spôsob, ako porušiť konvencie na trhu. Európsky elektromobil za 23.000 eur? Neexistuje." Priemerná cena európskych elektromobilov je približne 30.000 eur.



V snahe dostať cenu nižšie, Stellantis využil svoju zjednodušenú platformu "Smart Car" používanú v Indii. Tá sa líši od štyroch platforiem EV, ktoré má skupina vo vývoji.



Nový, lacný elektromobil bude mať tiež obmedzený dojazd 320 kilometrov (km) s použitím lacnejšej technológie batérií LFP dovážanej z Číny. V základnej výbave nemá cenovo dostupný elektromobil obrazovku informačno-zábavného systému, ale stále umožňuje pripojenie mobilného telefónu.



Koskas uviedol, že automobilka netúžila urobiť z nového C3 "technologický vianočný stromček", ale nešetrila na tom, na čom záleží. "Má atribúty komfortu a atribúty elektrických vozidiel (EV)," povedal. Ide napríklad o mäkké odpruženie, ktoré Citroën zvyčajne používa pre väčšie modely.



Európa sa pripravuje na prílev lacnejších čínskych elektromobilov, takže Citroën plánuje zájsť ešte ďalej. Chce priniesť lacnejšiu elektrickú verziu C3 začiatkom roka 2025 za ceny od 20.000 eur so zníženým dojazdom do 200 km, uviedol Koskas.



Citroën C3 mal v minulom roku podiel vo výške 11 % na trhu mestských áut v Európe. Od prvej generácie modelu v roku 2002 sa predalo viac ako 5,6 milióna kusov.



Vozidlo, ktoré bolo v utorok odhalené v obrovskom hangári Y v Meudone, kde sa koncom 19. storočia montovali vzducholode, zároveň otvára nový dizajn značky, vrátane nového loga, ktoré je odkazom na pôvodné logo.