Civilní dodávatelia v Nemecku chcú spolupracovať s obranným priemyslom
Nemecký zbrojársky priemysel eviduje veľké množstvo objednávok od domácich ozbrojených síl, NATO a Ukrajiny.
Autor TASR
Berlín 26. januára (TASR) - Dodávatelia v nemeckom civilnom sektore majú značný záujem o spoluprácu s obranným priemyslom. Na platforme SVI-Connect, ktorá bola vytvorená na tento účel, sa v prvých týždňoch zaregistrovalo okolo 500 spoločností, uviedol v pondelok Lars Kleeberg, generálny riaditeľ nemeckej asociácie pre dodávateľské reťazce a logistiku (BME). TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
Obranný priemysel má záujem o ďalších dodávateľov, mnohé spoločnosti však majú pred sebou ešte dlhú cestu, dodal Hans Christoph Atzpodien, generálny riaditeľ Nemeckej asociácie bezpečnostného a obranného priemyslu (BDSV). Nemecký zbrojársky priemysel eviduje veľké množstvo objednávok od domácich ozbrojených síl, NATO a Ukrajiny v čase, keď vláda v Berlíne vzhľadom na ruskú hrozbu počíta s výdavkami na obranu v stovkách miliárd eur. Zbrojársky priemysel zároveň opakovane čelí kritike, že tempo zvyšovania výroby je príliš pomalé.
