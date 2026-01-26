Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Pondelok 26. január 2026Meniny má Tamara
< sekcia Ekonomika

Civilní dodávatelia v Nemecku chcú spolupracovať s obranným priemyslom

.
Ilustračná snímka. Foto: TASR - Ján Krošlák

Nemecký zbrojársky priemysel eviduje veľké množstvo objednávok od domácich ozbrojených síl, NATO a Ukrajiny.

Autor TASR
Berlín 26. januára (TASR) - Dodávatelia v nemeckom civilnom sektore majú značný záujem o spoluprácu s obranným priemyslom. Na platforme SVI-Connect, ktorá bola vytvorená na tento účel, sa v prvých týždňoch zaregistrovalo okolo 500 spoločností, uviedol v pondelok Lars Kleeberg, generálny riaditeľ nemeckej asociácie pre dodávateľské reťazce a logistiku (BME). TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.

Obranný priemysel má záujem o ďalších dodávateľov, mnohé spoločnosti však majú pred sebou ešte dlhú cestu, dodal Hans Christoph Atzpodien, generálny riaditeľ Nemeckej asociácie bezpečnostného a obranného priemyslu (BDSV). Nemecký zbrojársky priemysel eviduje veľké množstvo objednávok od domácich ozbrojených síl, NATO a Ukrajiny v čase, keď vláda v Berlíne vzhľadom na ruskú hrozbu počíta s výdavkami na obranu v stovkách miliárd eur. Zbrojársky priemysel zároveň opakovane čelí kritike, že tempo zvyšovania výroby je príliš pomalé.
.

Neprehliadnite

ZÁBRANSKÁ: Uši sa nemajú čistiť vatovými tyčinkami

DANKO: Prvý zákon, čo schválime, musí byť zmena rokovacieho poriadku

TOMÁŠ: Na dôchodkový systém sa kvôli konsolidácii siahať nebude

VEĽKÁ PREDPOVEĎ POČASIA: Mrazivé dni sú konečne preč. Alebo sa vrátia?