Trumpove clá stáli americké firmy za takmer dva roky viac než 40 mld.

Washington 9. januára (TASR) - Clá uvalené na jednotlivé štáty americkým prezidentom Donaldom Trumpom stáli americké firmy za necelé dva roky viac než 40 miliárd USD. Poukázala na to analýza poradenskej spoločnosti Trade Partnership Worldwide, ktorá vychádza z údajov amerického ministerstva obchodu. Spôsobili to odvetné kroky, ktoré urobili krajiny dotknuté Trumpovými clami.



Podľa analýzy Trumpove clá stáli americké spoločnosti od februára 2018 do konca novembra 2019 celkovo 46 miliárd USD (41,40 miliardy eur). V rámci tejto sumy najviac americké firmy poškodili clá zavedené Trumpom na čínske produkty. Z celkových 46 miliárd USD je to až 37,3 miliardy USD.



Okrem toho firmy doplatili napríklad na odvetu zo strany štátov, ktoré tak reagovali na dovozné clá USA na oceľ a hliník. Trump tieto clá zaviedol vo februári 2018.



Navyše, ukázalo sa, že ani v prípade upokojenia situácie sa export nezotavil. Napríklad, potom ako v máji Trump zrušil clá na oceľ a hliník z Kanady a Mexika a tieto krajiny zrušili vlastné odvetné clá na americké produkty, sa vývoz dotknutých výrobkov do spomínaných štátov na pôvodnú úroveň nevrátil.



"Očakávalo sa, že po zrušení ciel začne obchod opäť rásť, to sa však v nasledujúcich šiestich mesiacoch nestalo," uviedol viceprezident Trade Partnership Worldwide Dan Anthony. "To vyvoláva otázky okolo vývozu ďalších produktov, ktorý v dôsledku ciel klesol. Neexistuje tak záruka, že v prípade zrušenia ďalších odvetných ciel sa export dotknutých tovarov z USA zotaví," dodal Anthony.