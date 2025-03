Clá na dovoz áut tvrdo zasiahnu európskych výrobcov

Washington 2. marca (TASR) - Americký prezident Donald Trump tento týždeň naznačil, že "čoskoro" zavedie clá na dovoz áut z Európskej únie (EÚ) vo výške 25 %. To spôsobí veľké problémy automobilkám ako Volkswagen, Mercedes či Volvo. TASR o tom informuje na základe správy AFP.



Polovica vozidiel, ktoré európske firmy predávajú na trhu v USA, sa podľa Moody's dováža. V roku 2024 to bolo 785.000 áut v hodnote 44 miliárd USD (42,26 miliardy eur). Ak clá nadobudnú platnosť, tvrdo zasiahnu zisky automobiliek.



Nemeckí výrobcovia áut budú obzvlášť postihnutí, keďže väčšinu svojich špičkových modelov do USA vyvážajú. Volkswagen vyrába všetky svoje luxusné modely Audi a Porsche mimo USA. Audi, ktoré má závod v Mexiku, však už dlho zvažuje otvorenie továrne v Spojených štátoch.



BMW a Mercedes vyvážajú z Európy sedany, ale majú aj továrne v USA, kde vyrábajú SUV, obľúbený typ áut Američanov ako napríklad BMW X5 a Mercedes GLE. Clá by mohli stáť Mercedes približne jednu miliardu eur, uviedol finančný riaditeľ skupiny 20. februára.



Čínsko-švédsky výrobca Volvo generuje takmer pätinu svojho obratu v USA. Generálny riaditeľ Volva Jim Rowan uviedol, že sa pripravuje aj na možné premiestnenie výroby do rôznych častí sveta.



Britská značka Aston Martin pre AFP uviedla, že je relatívne chránená pred clami, keďže pôsobí v luxusnom segmente, kde sú kupujúci ochotnejší absorbovať vyššie ceny.



Stellantis je v inej situácii. Výsledkom fúzie taliansko-americkej skupiny Fiat-Chrysler a francúzskeho PSA v roku 2021 je, že Stellantis predáva v USA najmä americké modely. Z Európy dováža len niekoľko Fiatov 500, Maserati či Alfa Romeo a opačným smerom posiela zopár pickupov.



Ale skupinu by mohol zasiahnuť rozpad dohody o voľnom obchode medzi Kanadou, Spojenými štátmi a Mexikom (CUSMA), čo by skomplikovalo pohyb jej dielov a vozidiel medzi továrňami v týchto troch krajinách.



Japonsko a Kórea sú druhým a tretím najväčším exportérom vozidiel do Spojených štátov, hneď za Mexikom, s dobre etablovanými značkami ako Toyota a Hyundai.



(1 EUR = 1,0411 USD)