Clá na dovoz do USA zasiahnu mexické továrne európskych automobiliek

Washington 30. novembra (TASR) - Plán novozvoleného amerického prezidenta Donalda Trumpa zaviesť clá na dovoz z Mexika do USA by mohol byť pre európskych výrobcov automobilov ako Volkswagen a Stellantis škodlivejší než akékoľvek priame clá na dovoz z Európskej únie (EÚ). Naznačujú to nové analýzy. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Trump chce zaviesť clo vo výške 25 % na dovoz z Kanady a Mexika. Ako dôvod uviedol nedostatočný boj oboch krajín proti pašovaniu drog a ilegálnej migrácii do USA.



Ak dôjde k zavedeniu ciel, vyvolá to otázky o budúcnosti mexických tovární globálnych výrobcov automobilov. Mnohé európske automobilky tam postavili svoje továrne, aby využili relatívne lacnú pracovnú silu a blízkosť lukratívneho trhu v USA. Niektoré z nich by mohli po zavedení ciel posilniť výrobu v USA a presunúť ju tam z Mexika.



Európske značky, ktoré nemajú závody ani v Mexiku, ani v USA, budú medzitým sledovať, či Trump splní svoje hrozby a zavedie clá aj na dovoz z EÚ.



Medzi európskych výrobcov automobilov s veľkými závodmi v Mexiku patria Stellantis a Volkswagen (VW). Analytici spoločnosti Bernstein v poznámke pre klientov uviedli, že Trumpove hrozby o zavedení ciel hneď po nástupe do úradu v januári 2025 poskytujú výrobcom automobilov a dodávateľom príliš málo času na to, aby sa prispôsobili obrovským zmenám v dodávateľskom reťazci.



Automobilky už pritom čelia veľkému tlaku. Zápasia s poklesom dopytu, rastúcimi nákladmi, pomalším prechodom na elektrické vozidlá a rastúcou konkurenciou zo strany čínskych rivalov ako BYD.



USA sú kľúčovým trhom pre automobilový priemysel v Mexiku. Približne 1,57 milióna vozidiel alebo takmer 80 % áut vyvezených z Mexika od januára do júla 2024 smerovalo do USA.



Pre Stellantis, štvrtého najväčšieho výrobcu áut na svete, by každý percentuálny bod, o ktorý sa zvýšia clá na dovoz z Mexika, mohol znížiť zisky pred zdanením o približne 160 miliónov eur alebo o 1,4 % v roku 2025, odhadujú analytici Intermonte. Podľa výpočtov Reuters to predstavuje 3,6 miliardy eur až 4 miliardy eur. Súčasné clá na vývoz z Mexika do USA sa pohybujú v pásme 0 % až 2,5 % v závislosti od pôvodu komponentov, pripomína Intermonte.



Pokiaľ ide o VW, približne 65 % áut, ktoré predáva v USA, by už nebolo konkurencieschopných v prípade zavedenia ciel na dovoz z Mexika, uviedli analytici Stifel. Automobilka v Puebla je najväčšia v Mexiku a jedna z najväčších v skupine VW Group. V roku 2023 vyrobila takmer 350.000 áut, vrátane modelov Jetta, Tiguan a Taos, všetko na export do USA.



Americká divízia nemeckej automobilky je oveľa viac vystavená dôsledku ciel v Mexiku než jej európske prevádzky v prípade ciel na dovoz z EÚ. Údaje o preprave ukazujú, že Volkswagen doviezol tento rok z Mexika do USA približne desaťkrát viac áut ako z Európy.



Niektoré automobilky majú dobrú pozíciu na to, aby zvýšili produkciu v USA, čím by potenciálne oslabili vplyv ciel, hoci len málo z nich má počas súčasného poklesu predaja k dispozícii hotovosť na masívne investície.