Clá pre Čínu sú v USA opäť na stole, tvrdí Trumpov bývalý šéf financií

Washington 7. novembra (TASR) - Novozvolený americký prezident Donald Trump sa pravdepodobne vráti k otázke ciel pri rokovaniach s Čínou. A zváži aj zníženie daní a nové sankcie. Uviedol to vo štvrtok v rozhovore pre CNBC jeho bývalý minister financií Steven Mnuchin. TASR správu prevzala z AFP.



"Myslím si, že clá musia byť použité na to, aby sa protistrany vrátili k stolu, najmä Čína, ktorá neplní všetky dohody, uzavreté v rámci tzv. prvej fázy obchodnej zmluvy," povedal.



Ide o odkaz na dohodu z roku 2020, ktorá nasledovala po prímerí v colnej vojne medzi Washingtonom a Pekingom. V rámci tejto prvej fázy dohody o obchode sa Čína zaviazala zvýšiť nákupy amerických produktov a služieb v rokoch 2020 a 2021 najmenej o 200 miliárd USD (185,44 miliardy eur). Tento cieľ sa však počas pandémie nepodarilo splniť.



Mnuchin vo štvrtok uviedol tiež, že Trumpovi odporučí používať clá "strategickým spôsobom", aby sa zabezpečilo, že nenaštartujú výrazný rast inflácie.



Poznamenal, že v čase, keď bol v Trumpovej administratíve, zavedenie ciel sprevádzali výnimky pre určité produkty, ktoré americké firmy potrebovali.



Okrem toho je podľa neho potrebné znížiť ceny energií, aby boli spotrebiteľské náklady pod kontrolou.



Trump vo svojom prvom funkčnom období znížil sadzbu dane pre firmy na 21 % a odvtedy navrhol jej ďalšie zníženie na 15 %.



"Ak sa má podniková daň znížiť, mala by sa znížiť spôsobom, ktorý podporí výrobu a pracovné miesta v USA," povedal Mnuchin.



Naznačil tiež, že krajiny ako Irán a Rusko by mohli byť svedkami zintenzívnenia sankcií.



"Irán teraz predáva milióny barelov ropy, čo treba zastaviť," povedal Mnuchin, ktorý je zakladateľom spoločnosti Liberty Strategic Capital.



(1 EUR = 1,0785 USD)