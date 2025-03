Clá USA na oceľ a hliník by podľa štúdie Európa nemala pocítiť

Kiel 11. marca (TASR) - Nové 25-percentné clá USA na oceľ a hliník, ktoré vstúpia do platnosti v stredu (12. 3.), Európa takmer nepocíti, ale o to viac poškodia Spojené štáty. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA, ktorá sa odvolala na štúdiu nemeckého Kielského inštitútu pre globálnu ekonomiku (IfW).



Podľa štúdie, ktorú zverejnil inštitút v utorok, hrozí ekonomike Európskej únie (EÚ) po zavedení ciel krátkodobý pokles reálneho hrubého domáceho produktu (HDP) len o 0,02 %. "Tento malý účinok vyplýva z toho, že dotknuté výrobky predstavujú približne len 5 % celkového vývozu EÚ a len malá časť z nich sa vyváža do USA," uvádza sa v správe. Naproti tomu hospodárske škody, ktoré si USA pravdepodobne spôsobia clami, by boli veľmi významné. Ceny ocele a hliníka v USA pravdepodobne vzrastú o 0,41 %, čo zvýši mieru celkovej inflácie. Vývoz z USA by zasa mohol klesnúť o 1,37 %.



"Dovážaná oceľ a hliník budú výrazne drahšie, čím sa zvýšia aj výrobné náklady mnohých amerických priemyselných odvetví. Americkí výrobcovia ocele a hliníka pravdepodobne prenesú toto zvýšenie cien na svojich zákazníkov doma, zatiaľ čo ich konkurencieschopnosť v zahraničí klesne," uvádza sa v štúdii.