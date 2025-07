Clá v USA nútia výrobcov šampanského hľadať nové trhy

Verzenay 18. júla (TASR) - Výrobcovia šampanského v severovýchodnom Francúzsku si musia nájsť nové trhy po tom, ako americký prezident Donald Trump pohrozil clami vo výške 30 % na dovoz z Európskej únie (EÚ). Uviedol to v piatok predseda skupiny francúzskych producentov šampanského Stéphane Vignon. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



Ako možnosti navrhol Brazíliu, juhovýchodnú Áziu a Južnú Afriku. USA sú najväčším trhom pre šampanské s objemom exportu vo výške 10 %. Clá však zvýšia ceny pre spotrebiteľov a ohrozia pracovné miesta v celom dodávateľskom reťazci vrátane Spojených štátov.



„Dôsledky pre všetok export šampanského z rodinných firiem budú vážne, pretože to bude znamenať stratu príjmov z predaja, čo ovplyvní aj kvóty na zber hrozna,“ povedal Vignon, ktorého rodina vyrába šampanské vo Verzenay od roku 1946.



Keďže 70 % z predaja šampanského sa v súčasnosti koncentruje len v piatich krajinách, clá by mali prinútiť výrobcov hľadať nové trhy, povedal Maxime Toubart, predseda priemyselnej skupiny Comité Champagne (Výbor pre šampanské).



Francúzsky koňakový priemysel, ktorý je závislý najmä od exportu do Číny a USA a ktorý už tvrdo zasiahli clá Pekingu, je pre výrobcov šampanského varovaním o potrebe diverzifikácie.



Nahradiť predaj v USA však nebude jednoduché: „Nemôžeme len povedať, že v USA predáme o tri milióny fliaš menej a namiesto toho ich umiestnime do Japonska. V skutočnosti momentálne neexistuje žiadna alternatíva k takémuto poklesu objemu,“ upozornil Toubart.



Celkový export šampanského v minulom roku klesol o viac ako 10 %. Ale v prvých štyroch mesiacoch roku 2025 mierne vzrástol pred zavedením cla v USA vo výške 10 % v apríli, uviedla farmárska spoločnosť FranceAgriMer. Ak sa v auguste zavedie 30-percentné clo, určite to zasiahne predaj v USA.