Clá v USA stáli v apríli nemecké automobilky približne 535 miliónov

Berlín 20. júna (TASR) - Nemeckým výrobcom automobilov pravdepodobne vznikli v apríli náklady vo výške približne 535 miliónov USD (464,61 milióna eur) v dôsledku dovozných ciel, ktoré zaviedol americký prezident Donald Trump. Uviedla to v piatok šéfka Nemeckého združenia automobilového priemyslu (VDA) Hildegard Müllerová. TASR o tom informuje na základe správ Reuters a portálu ainvest.



„Odhadli sme, že nemeckým výrobcom pravdepodobne vznikli dodatočné náklady vo výške približne pol miliardy eur pri ich exporte z Nemecka do USA v apríli,“ povedala Müllerová mediálnej skupine Funke.



Trump zaviedol clá na dovoz áut zo zahraničia vo výše 25 %. Clá zvyšujú náklady na podnikanie nemeckých výrobcov automobilov, čo môže mať vplyv na ich ziskovosť a konkurencieschopnosť na globálnom trhu. No zároveň môžu slúžiť aj ako katalyzátor inovácií a diverzifikácie a prinútiť nemeckých výrobcov, aby preskúmali nové trhy a technológie na zmiernenie finančných dôsledkov ciel.



Odhad VDA podčiarkuje širšie dôsledky obchodnej politiky USA na automobilový sektor. Keďže clá sú naďalej spornou otázkou v medzinárodnom obchode, nemecký automobilový priemysel sa musí prispôsobiť týmto zmenám. To môže zahŕňať reštrukturalizáciu dodávateľských reťazcov, investície do miestnych výrobných zariadení alebo vývoj nových stratégií na zníženie závislosti na trhoch citlivých na tarify.



(1 EUR = 1,1515 USD)