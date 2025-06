Clá v USA zasiahli aj výdavky na svadbu

New York 7. júna (TASR) - Plánovanie svadby v USA je pre mnohé páry stresujúce. Najnovšie sa k „bežným problémom“ pridali aj rastúce výdavky pre zavedenie ciel na dovoz do USA. TASR o tom informuje na základe správy AP.



Svadobné torty, výzdoba, oblečenie, kvety, oslavy, foto a videotechnika, riad, víno a šampanské. Veľa z tovaru používaného v svadobnom priemysle zasiahli clá, ktoré prezident Donald Trump zaviedol od svojho návratu do Bieleho domu v januári. Koľko z dovozných poplatkov sa prenesie na spotrebiteľov, bude závisieť od dodávateľov a ich možností absorbovať aspoň časť nákladov.



Prechod na americký tovar nie je jednoduchý a nákladovo efektívny. Zhruba 80 % rezaných kvetov na trhu v USA pochádza z iných krajín - z Ekvádoru, Kolumbie či Holandska. Už teraz sa na ne vzťahujú plošné clá vo výške desať percent. A tie sa môžu ešte zvýšiť po zavedení tzv. recipročných ciel na dovoz z krajín, s ktorými majú USA obchodný deficit.



Ani cukrári na tom nie sú lepšie, vanilkové struky, čokoláda a ďalšie ingrediencie na svadobné torty sa tiež dovážajú. Čokoládový priemysel už mal predtým problémy s vysokými cenami pre nedostatok kakaových bôbov.



Aby toho nebolo málo, takmer všetky svadobné šaty sa vyrábajú v Číne alebo v iných častiach Ázie, rovnako ako mnohé z použitých látok, gombíkov, zipsov a iných materiálov, uvádza National Bridal Retailers Association. Výroba v tých krajinách, kde je pracovná sila lacnejšia, umožnila mnohým americkým rodinám dovoliť si kvalitné svadobné šaty.



Maloobchodníci a výrobcovia tvrdia, že v USA chýba kvalifikovaná pracovná sila aj výroba špecializovaných materiálov, aby nahradili dovoz. „Materiály, ktoré predávame v svadobnom obchode, zahŕňajú čipky, korálky, kostice do korzetov. V tejto krajine také veci naozaj nevyrábame,“ skonštatovala Christine Greenbergová, zakladateľka a spolumajiteľka butiku Urban Set Bride v Richmonde vo Virgínii. „Nemôžeme kupovať americké produkty, keď neexistujú,“ dodala.



Ak budú obnovené clá na dovoz z Číny vo výške 145 % po odklade, ktorý vyprší v júli, pre mnohé malé firmy vo svadobnom priemysle to bude likvidačné.



Jacqueline Vizcainová plánuje svadby a iné udalostí v Atlante. Je tiež národnou prezidentkou Asociácie profesionálov svadobného priemyslu, skupiny, ktorá združuje poskytovateľov limuzín, fotografov, vizážistov, cateringu a ďalších odborníkov. Každá svadba môže zahŕňať 40 alebo aj viac poskytovateľov služieb, povedala Vizcainová. Mnohé svadby sa plánujú až rok dopredu, niekedy aj viac. Neistota a zmätky okolo ciel teraz veľmi sťažujú odhady nákladov.