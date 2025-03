Clá zrejme výrazne zvýšia ceny áut v USA, varuje analytik

New York 28. marca (TASR) - Clá na dovoz áut vo výške 25 %, ktoré zavádza americký prezident Donald Trump, môžu výrazne zvýšiť ich ceny, varuje analytik banky Goldman Sachs Mark Delaney. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Záujemcovia o kúpu auta by sa podľa Delaneyho mali pripraviť na cenový šok v tomto roku spôsobený novými clami Trumpovej administratívy. Tie by podľa neho mohli zvýšiť ceny nových áut o 5000 až 15.000 USD (4636 až 13.908 eur).



Trump v stredu (26. 3.) ohlásil, že USA s platnosťou od 3. apríla zavedú clá vo výške 25 % na dovoz automobilov a automobilových súčiastok. Podľa odhadov spoločnosti Cox Automotive sa clá priamo dotknú polovice z 50 najpredávanejších modelov v USA.



Clá zrejme zvýšia produkčné náklady automobiliek a utlmia dopyt, keďže ceny pre spotrebiteľov stúpnu. Približne polovica všetkých vozidiel predaných v USA sa dováža.



Akcie troch veľkých amerických automobilových koncernov, ktoré vyrábajú vozidlá v zahraničí, sa vo štvrtok (27. 3.) výrazne oslabili. Akcie General Motors klesli o 7,4 %, Fordu o 3,9 % a Stellantisu o 2 %.



Oznámenie o clách spôsobilo, že banka JP Morgan zhoršila ratingy a odhady pre automobilový sektor, pričom uviedla, že clá predstavujú veľké riziko ohrozujúce zisky v odvetví.



Delaney upozornil na to, že aj ceny áut vyrábaných v USA sa môžu prudko zvýšiť. Dôvodom je nárast cien súčiastok. „Okrem toho, za predpokladu, že približne 50 % súčiastok v automobiloch vyrábaných v USA je zahraničných, 25-percentné clo by mohlo zvýšiť náklady na lokálne vyrobené vozidlá približne o 3000 až 8000 USD,“ vysvetlil Delaney.



(1 EUR = 1,0785 USD)