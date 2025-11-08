< sekcia Ekonomika
Clá zvýšia sviatočné výdavky Američanov
Spoločnosť LendingTree zistila, že po elektronike a oblečení a doplnkoch sa clá najviac premietnu do cien kníh, hračiek či športových a voľnočasových potrieb.
Autor TASR
Washington 8. novembra (TASR) - Viac ako polovicu všetkých nákladov na clá v USA znášajú tento rok americkí spotrebitelia. Vyplýva to z analýzy na objednávku banky Goldman Sachs. Vyzerá to, že sviatočné obdobie nebude výnimkou. TASR o tom informuje na základe správy portálu Yahoo.
Štúdia spoločnosti LendingTree vychádzala z výšky sviatočných výdavkov v roku 2024. Zistila, že ak by vtedy boli v platnosti clá prezidenta Donalda Trumpa, spotrebiteľov a maloobchodníkov by to dohromady zaťažilo sumou 40,6 miliardy USD (35,12 miliardy eur). Z toho 28,6 miliardy USD by pripadlo na kupujúcich, zatiaľ čo firmy by absorbovali zvyšok.
Pre kupujúcich by to znamenalo zvýšenie výdavkov o približne 132 USD na osobu, pričom najviac by si priplatili za elektroniku, po ktorej by nasledovali oblečenie a doplnky.
Drahší tovar vedie k väčšiemu zadlženiu spotrebiteľov, upozornil Matt Schulz, hlavný analytik spotrebiteľských financií v spoločnosti LendingTree.
„To znamená, že viac Američanov by sa spoľahlo na kreditné karty a pôžičky, aby si pomohli pokryť výdavky na nákup darčekov,“ vysvetlil. „To je nešťastná realita, ktorej by mnohí ľudia čelili minulý rok - a budú sa s ňou musieť vyrovnať tento rok.“
Schulz poznamenal, že pre väčšinu Američanov je „ďalších 132 USD na sviatky významná suma“.
„Mohlo by to ľudí prinútiť tento rok obmedziť dávanie darčekov. To je voľba, ktorú nikto nechce urobiť,“ dodal.
Spoločnosť LendingTree zistila, že po elektronike a oblečení a doplnkoch sa clá najviac premietnu do cien kníh, hračiek či športových a voľnočasových potrieb.
To, čo tohoročnú sviatočnú sezónu výrazne predraží, je fakt, že USA dovážajú značné množstvo zo spomínaného tovaru. LendingTree na základe dostupných vládnych údajov odhadla, že spotrebitelia počas minuloročných sviatkov minuli 377,7 miliardy USD na dovážaný tovar. Doviezlo sa napríklad až 88 % oblečenia a doplnkov a 69 % elektroniky.
(1 EUR = 1,1561 USD)
