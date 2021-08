Clarida: Fed by mohol prvýkrát zvýšiť sadzby na začiatku roka 2023

Washington 4. augusta (TASR) - Druhý muž americkej centrálnej banky (Fed) Richard Clarida počíta s tým, že Fed by mohol prvýkrát po koronakríze zvýšiť úrokové sadzby začiatkom roka 2023. Podmienkou však je, že zotavovanie ekonomiky bude pokračovať tak, ako očakáva.



Podľa zástupcu šéfa Fedu riziko vyššej inflácie a pokračujúce zotavovanie trhu práce signalizujú, že "ekonomika by mohla byť pripravená na vyššie krátkodobé úrokové sadzby" približne o niečo viac než o 1 rok.



Clarida uviedol, že by mohol podporiť zvýšenie úrokových sadzieb na začiatku roka 2023, ak miera nezamestnanosti do konca roka 2022 klesne na 3,8 %. Rizikom ohrozujúcim tieto vyhliadky je opätovné zvyšovanie počtu prípadov ochorenia COVID-19 spôsobené šírením delta variantu nového koronavírusu.



Podľa Claridu by bol začiatok normalizácie menovej politiky v roku 2023 za uvedených podmienok v súlade s novým flexibilným inflačným cieľom Fedu.



Predstavitelia Fedu dali jasne najavo, že sadzby sa začnú zvyšovať až po tom, ako centrálna banka začne obmedzovať program nákupu aktív. Fed aktuálne mesačne nakupuje cenné papiere v objeme okolo 120 miliárd USD (101 miliárd eur). Šéf Fedu Jerome Powell minulú stredu (28. 7.) signalizoval, že čoskoro by sa mohlo začať utlmovanie tohto programu kvantitatívneho uvoľňovania.



Podľa Claridu by ekonomika do konca roka mala byť pripravená na to, že Fed začne utlmovať program nákupu aktív. "Ak sa zrealizuje môj základný scenár, určite by som mohol neskôr v tomto roku podporiť ohlásenie spomalenia tempa našich nákupov," povedal.