Člen Fedu Williams považuje nastavenie menovej politiky za správne

New York 21. marca (TASR) - Menová politika americkej centrálnej banky (Fed) je v súčasnosti nastavená správne, vďaka čomu je dobre pripravená reagovať na meniace sa okolnosti, ktoré majú vplyv na dosahovanie jej cieľov, vyhlásil v piatok prezident Federálneho rezervného systému v New Yorku John Williams. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Williamsove vyjadrenia zazneli dva dni po tom, ako Federálny rezervný systém ponechal svoju základnú úrokovú sadzbu v pásme 4,25 % až 4,50 %, pričom signalizoval, že v tomto roku stále počíta s ich ďalším znížením. Tvorcovia menovej politiky zároveň naznačili, že dramatické a často chaotické rozhodnutia administratívy prezidenta Donalda Trumpa môžu minimálne v krátkodobom horizonte prispieť k posilneniu inflačných tlakov. Williams sa vo svojom vystúpení priamo nevyjadril, aké má očakávania od politiky Fedu počas tohto roka.



"Je ťažké presne určiť, ako sa bude ekonomika vyvíjať. Neistota je vysoká a existuje mnoho scenárov, ktoré sa môžu odohrať v závislosti od fiškálnej a obchodnej politiky a geopolitického a iného vývoja," povedal a dodal, že jednotlivým scenárom je v súčasnosti ťažké priradiť stupeň pravdepodobnosti. Williams sa venoval aj nedávnym údajom, ktoré poukázali na výrazný nárast inflačných očakávaní do najbližšieho obdobia. "V posledných dvoch mesiacoch sme zaznamenali jasné známky širokospektrálneho nárastu krátkodobých inflačných očakávaní, čo sa však nevzťahuje na dlhodobejšie očakávania," uzavrel predstaviteľ Fedu.