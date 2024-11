Člen predstavenstva Volkswagenu čaká dohodu s odbormi ešte do Vianoc

Berlín 26. novembra (TASR) - Automobilová skupina Volkswagen verí, že v spore o úsporné opatrenia ešte do Vianoc nájde dohodu s odborovým zväzom IG Metall. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.



Obe strany majú veľkú snahu nájsť dobré riešenie a spoločnú cestu k skutočnej konkurencieschopnosti, vyhlásil v utorok Dirk Große-Loheide, šéf obstarávania vo vlajkovej značke Volkswagen a člen širšieho vedenia celej skupiny, ktorý zároveň poukázal na nutnosť znižovania nákladov. Volkswagenu chýbajú zákazníci pre viac ako 500.000 vozidiel a redukcia existujúcich nadmerných kapacít je preto nevyhnutná, povedal. "Ak nie je dopyt, musíme reštrukturalizovať naše kapacity a prispôsobiť ich dopytu," dodal Große-Loheide a vyjadril presvedčenie, že s upravenými kapacitami sa z Volkswagenu stane vysoko ziskový podnik.



Šéf značky Volkswagen Thomas Schäfer počas víkendu zdôraznil, že vedenie napriek odporu zamestnancov trvá na svojich plánoch týkajúcich sa zatváraní závodov v Nemecku. "Musíme znížiť naše kapacity a prispôsobiť ich novej realite," povedal v rozhovore pre nedeľník Welt am Sonntag. Schäfer takisto nevylúčil prepúšťanie. Znižovanie počtu pracovných miest "prostredníctvom demografickej krivky a existujúcich nástrojov, ako sú programy čiastočného odchodu do dôchodku, či odchodov po vzájomnej dohode nebude stačiť," uviedol.



Odbory medzitým oznámili, že začiatkom decembra sa uskutočnia výstražné štrajky. Po neúspechu minulotýždňových rokovaní tak chce IG Metall zvýšiť tlak na spoločnosť. Odbory zatiaľ neposkytli podrobnosti o termínoch ani závodoch, ktorých sa to dotkne.