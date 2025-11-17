< sekcia Ekonomika
Člen Rady guvernérov ECB: Inflačné riziká v eurozóne sú v rovnováhe
Inflácia v eurozóne sa pohybuje v blízkosti inflačného cieľa ECB väčšinu tohto roka. Odhaduje sa, že na budúci rok sa spomalí pod 2 %.
Autor TASR
Amsterdam 17. novembra (TASR) - Riziká obklopujúce inflačné vyhliadky eurozóny sú v rovnováhe a súčasná úroveň úrokových sadzieb je adekvátna. Povedal to v pondelok guvernér holandskej centrálnej banky a člen Rady guvernérov Európskej centrálnej banky (ECB) Olaf Sleijpen. Informovala o tom agentúra Reuters.
ECB od júna drží úrokové sadzby na nezmenenej úrovni a trhy odhadujú, že k zmene nedôjde ani na decembrovom zasadnutí, keď banka zverejní nové ekonomické projekcie. Čo sa projekcií týka, podľa analytikov by mohli naznačiť, že inflácia sa na budúci rok spomalí pod inflačný cieľ ECB, ktorý je stanovený na 2 %.
„Inflačné riziká v eurozóne sú v rovnováhe,“ povedal Sleijpen, ktorý je jedným z najnovších členov Rady guvernérov ECB. Šéfom holandskej centrálnej banky sa stal 1. júla tohto roka.
Inflácia v eurozóne sa pohybuje v blízkosti inflačného cieľa ECB väčšinu tohto roka. Odhaduje sa, že na budúci rok sa spomalí pod 2 % a niektorí finančníci sa obávajú, že na nízkej úrovni zotrvá dlhšiu dobu. Väčšina členov Rady guvernérov ECB však toto riziko nepredpokladá, čo posilnilo očakávania trhov, že ECB s redukciou sadzieb nateraz skončila.
„Decembrové zasadnutie prinesie veľké množstvo nových ekonomických údajov,“ povedal Sleijpen s tým, že momentálne je nastavenie úrokových sadzieb v poriadku. Zároveň dodal, že ak údaje zverejnené v decembri budú v súlade so súčasnou situáciou, nebude ani potom dôvod niečo meniť.
