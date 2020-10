Člen Rady guvernérov ECB vyzval na cezhraničnú konsolidáciu bánk

Madrid 26. októbra (TASR) - Člen Rady guvernérov Európskej centrálnej banky (ECB) Pablo Hernández de Cos vyzval na cezhraničnú bankovú konsolidáciu v Európe s cieľom posilniť európsku bankovú úniu a zvýšiť geografickú diverzifikáciu bánk.



Európske banky sa dostávajú pod stále väčší tlak, aby v období zhoršujúcich sa podmienok v dôsledku pandémie nového koronavírusu spojili svoje sily a účinnejšie tak riešili problém zvyšujúcich sa zlých úverov a rekordne nízkych úrokových sadzieb.



„Cezhraničné operácie európskych bánk prinesú výrazné pozitíva. Okrem iného pomôžu rozšíriť klientsku základňu, ktorá umožní riešiť vysoké náklady spojené s technologickými investíciami,“ povedal Pablo Hernández de Cos, ktorý je zároveň guvernérom španielskej centrálnej banky. Ako dodal, tak v Španielsku, ako aj v ďalších európskych krajinách je dostatočný priestor na konsolidáciu, ktorá by prispela k zvýšeniu ziskovosti finančných ústavov.



Vzhľadom na šíriacu sa pandémiu nového koronavírusu guvernér očakáva, že „podiel zlyhaných úverov zaznamená v nasledujúcich kvartáloch výrazný rast“. Zároveň dodal, že čo sa týka vyplácania dividend, banky by mali byť vzhľadom na súčasnú situáciu naďalej opatrné, a to bez ohľadu na budúce rozhodnutie ECB v tejto veci. ECB by mala v decembri zverejniť nové odporúčanie pre európske banky v oblasti ich dividendovej politiky, pričom sa očakáva, že prijme flexibilnejší prístup, v rámci ktorého bude postupovať od prípadu k prípadu.