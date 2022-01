Člen Svetovej banky IFC a InoBat chcú vybudovať fabriky na autobatérie

Bratislava 20. januára (TASR) – Spoločnosť International Finance Corporation (IFC), ktorá je súčasťou Svetovej banky, uzavrela koncom minulého roka dohodu o spoločnom rozvoji so spoločnosťou InoBat Auto. Cieľom partnerstva je stavba gigafabriky na automobilové batérie v strednej a juhovýchodnej Európe, informoval vo štvrtok InoBat.



"Prostredníctvom partnerstva s InoBat sa IFC zameriava na podporu európskeho programu dekarbonizácie a vytvára nové príležitosti pre investície do e-mobility," uviedol manažér IFC Femi Akinrebiyo. Gigafabrika by mala byť vybudované na princípe C2C (cradle to cradle), čo znamená inovatívne a udržateľné riešenia v rámci celého hodnotového reťazca od výskumu a vývoja batérií cez využívanie až po recykláciu.



Očakáva sa, že výroba elektrických vozidiel v Európskej únii poskočí do roku 2030 z jedného milióna ročne na približne 33 miliónov. Podľa niektorých odhadov bude len v Európe potrebné postaviť 20 až 30 tovární na výrobu batériových článkov. Plánovaná gigafabrika spoločnosti InoBat má dodávať batérie pre elektromobily za konkurencieschopné ceny a pokrývať rastúci dopyt na európskom trhu.



Okrem IFC už získal InoBat Auto aj ďalších významných investorov. Sú nimi napríklad britsko-austrálsky ťažobný koncern Rio Tinto, indický výrobca priemyselných a automobilových batérií Amara Raja či americký špecialista pre výrobcov elektrických vozidiel Ideanomics Mobility. International Finance Corporation, člen skupiny Svetovej banky, je najväčšou globálnou rozvojovou inštitúciou zameranou na súkromný sektor na rozvíjajúcich sa trhoch. Pracuje vo viac ako 100 krajinách.