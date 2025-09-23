< sekcia Ekonomika
Členka Fedu pripúšťa, že sadzby bude potrebné znižovať rýchlejšie
Menový výbor Fedu (FOMC) by mal „konať rozhodne a proaktívne, tvrdí.
Autor TASR
Washington 23. septembra (TASR) - Americká centrálna banka (Fed) by mala reagovať na zhoršujúcu sa situáciu na trhu práce ďalším znížením úrokových sadzieb, vyhlásila v utorok viceprezidentka Fedu pre dohľad Michelle Bowmanová. TARS o tom informuje na základe správy agentúry AFP.
Menový výbor Fedu (FOMC) by mal „konať rozhodne a proaktívne a zaoberať sa klesajúcou dynamikou na trhu práce a nastupujúcimi signálmi nestability“, povedala Bowmanová na konferencii v Severnej Karolíne. Podmienky na trhu práce v najväčšej svetovej ekonomike sa v posledných mesiacoch zhoršujú. Ak táto situácia pretrvá, bude pravdepodobne potrebné prispôsobiť menovú politiku rýchlejšie a vo väčšej miere, dodala predstaviteľka Fedu, ktorá je podľa vlastných slov čoraz viac presvedčená, že clá USA zavádzané od začiatku tohto roka budú mať len „malý a krátkodobý vplyv na infláciu“.
Federálny rezervný systém minulý týždeň v súlade s očakávaniami prvýkrát od decembra 2024 uvoľnil menovú politiku. Zároveň signalizoval, že sadzby do konca tohto roka klesnú ešte dvakrát. Menový výbor znížil kľúčovú úrokovú sadzbu o 25 bázických bodov do pásma 4 % až 4,25 %. Ako hlavný dôvod svojho rozhodnutia uviedol oslabenie na trhu práce. Výbor dodal, že ďalšie rozhodnutia o zmene kľúčovej sadzby budú závisieť od nových údajov z ekonomiky.
