Členkou Dozornej rady SP za zamestnávateľov bude opäť M. Filová

Bratislava 11. júna (TASR) - Členkou Dozornej rady Sociálnej poisťovne (SP) bude aj ďalších päť rokov Miriam Filová z Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení (AZZZ). Do funkcie ju v stredu zvolila Národná rada (NR) SR. Na tomto poste pôsobila aj doteraz, doterajšie funkčné obdobie sa jej však v júli končí. Dozorná rada SP má spolu 11 členov, traja z nich zastupujú reprezentatívne združenia zamestnávateľov.



„Generálny sekretár AZZZ Oto Nevický oznámil Národnej rade SR listom zo dňa 27. marca 2025, že Miriam Filovej končí k 9. júlu 2025 päťročné funkčné obdobie člena Dozornej rade SP. Súčasne navrhujú opätovne zvoliť do Dozornej rady SP Miriam Filovú,“ priblížil v návrhu na voľbu Výbor NR SR pre sociálne veci, do ktorého pôsobnosti Sociálna poisťovňa patrí.



Výbor s návrhom na voľbu zástupcu navrhnutého reprezentatívnymi združeniami zamestnávateľov súhlasil a konštatoval, že je predložený v súlade so zákonom o sociálnom poistení. Zároveň odporučil poslancom NR SR zvoliť navrhnutú kandidátku na ďalšie päťročné funkčné obdobie, ktoré začína 9. júla tohto roka.