Členkou rady Európskej rady pre inovácie sa stala Michaela Kršková

Brusel 13. decembra (TASR) - Európska komisia (EK) v stredu oznámila, že vymenovala desať nových členov Európskej rady pre inovácie (EIC). Informuje spravodajca TASR.



Európska rada pre inovácie je hlavným inovačným programom Európskej únie, ktorý pomáha identifikovať, vyvíjať a rozširovať prelomové technológie a inovácie.



Komisia spresnila, že na druhé obdobie bolo do Rady EIC vymenovaných desať predchádzajúcich členov. Jednou z novovymenovaných členiek je aj Slovenka Michaela Kršková, tajomníčka Rady vlády Slovenskej republiky pre vedu, techniku a inovácie, ktorá je prvou zástupkyňou slovenskej vlády v Rade EIC.



Kršková ako generálna riaditeľka Výskumnej a inovačnej autority (VAIA) je zodpovedná za implementáciu Národnej stratégie vedy, výskumu a inovácií 2030, medzirezortnú koordináciu výskumných a inovačných politík, ako aj implementáciu reforiem a investícií z plánu obnovy a odolnosti vo výške 572 miliónov eur.



Podľa právnych predpisov programu Horizont Európa, hlavného programu EÚ na podporu vedy a výskumu, má Rada EIC ústrednú úlohu pri usmerňovaní stratégie EIC ako hlavného európskeho inovačného programu s rozpočtom viac ako 10 miliárd eur.



Rada EIC pod vedením svojho predsedu poskytuje poradenstvo v oblasti stratégie, pracovného programu a tematických portfólií a eurokomisia ju môže požiadať o poradenstvo v súvislosti so širšími otázkami inovačnej politiky.



Aktuálny mandát nových a obnovených členov je dva roky, do decembra 2025. Prvé zasadnutie obnovenej Rady EIC sa má konať 10. a 11. januára 2024 v belgickom meste Leuven.