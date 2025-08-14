< sekcia Ekonomika
Členom Asociácie AI sa stal Slovak Telekom
Spoločnosť tým chce potvrdiť svoju ambíciu nielen prinášať AI technológie do každodenného života, ale aj aktívne sa podieľať na tvorbe prostredia.
Autor TASR
Bratislava 14. augusta (TASR) - Novým členom slovenskej Asociácie umelej inteligencie (ASAI), ktorá združuje lídrov v tejto oblasti a podporuje jej zodpovedný a inovatívny rozvoj v krajine, sa stal Slovak Telekom (ST). Spoločnosť tým chce potvrdiť svoju ambíciu nielen prinášať AI technológie do každodenného života, ale aj aktívne sa podieľať na tvorbe prostredia, ktoré podporuje inovácie, digitálne zručnosti a etické využívanie umelej inteligencie. Informovali o tom vo štvrtok predstavitelia obidvoch inštitúcií.
„V Telekome chceme zohrávať vedúcu úlohu v oblasti umelej inteligencie - nielen ako technologický inovátor, ale ako zodpovedný partner pre spoločnosť, ekonomiku a firmy. Spolupráca s ASAI nám umožňuje posúvať digitálnu transformáciu vpred, s dôrazom na zodpovednosť a víziu budúcnosti,“ priblížila riaditeľka pre rezidenčný segment spoločnosti Martina Kandera. Firma tiež predstavila nové využitie AI v jej službách a zariadeniach.
„Pripojením sa Slovak Telekomu do našej asociácie získavame medzi nás spoločnosť s holistickým prístupom k digitalizácii, od budovania infraštruktúry po poskytovanie produktov využívajúcich AI. Teší nás, že ST bude súčasťou spoločnej snahy o to, aby sa naplno využíval potenciál umelej inteligencie,“ doplnila výkonná riaditeľka ASAI Natália Pokojná.
Pod vplyvom generatívnej umelej inteligencie sa mení aj trh s mobilnými telefónmi. Podľa najnovšej prognózy spoločnosti IDC sa očakáva, že do roku 2028 sa na celom svete predá 912 miliónov smartfónov vybavených generatívnou AI. To predstavuje ročný rast o 78,4 % v období od roku 2024 do 2028. Do konca tohto obdobia by mali tieto zariadenia tvoriť 70 % celého trhu.
Analytici z Canalys tento výrazný nárast pripisujú kombinácii rastúceho dopytu spotrebiteľov po AI funkciách a rýchlemu vývoju čipových technológií, ktoré umožňujú ich bezproblémovú integráciu do mobilných zariadení. Výskum spoločnosti Kantar Worldpanel ComTech ukázal, že medzi európskymi spotrebiteľmi sú najžiadanejšie AI funkcie preklad v reálnom čase, vylepšenia fotoaparátu a funkcia „zakrúžkuj pre vyhľadávanie“.
„V Telekome chceme zohrávať vedúcu úlohu v oblasti umelej inteligencie - nielen ako technologický inovátor, ale ako zodpovedný partner pre spoločnosť, ekonomiku a firmy. Spolupráca s ASAI nám umožňuje posúvať digitálnu transformáciu vpred, s dôrazom na zodpovednosť a víziu budúcnosti,“ priblížila riaditeľka pre rezidenčný segment spoločnosti Martina Kandera. Firma tiež predstavila nové využitie AI v jej službách a zariadeniach.
„Pripojením sa Slovak Telekomu do našej asociácie získavame medzi nás spoločnosť s holistickým prístupom k digitalizácii, od budovania infraštruktúry po poskytovanie produktov využívajúcich AI. Teší nás, že ST bude súčasťou spoločnej snahy o to, aby sa naplno využíval potenciál umelej inteligencie,“ doplnila výkonná riaditeľka ASAI Natália Pokojná.
Pod vplyvom generatívnej umelej inteligencie sa mení aj trh s mobilnými telefónmi. Podľa najnovšej prognózy spoločnosti IDC sa očakáva, že do roku 2028 sa na celom svete predá 912 miliónov smartfónov vybavených generatívnou AI. To predstavuje ročný rast o 78,4 % v období od roku 2024 do 2028. Do konca tohto obdobia by mali tieto zariadenia tvoriť 70 % celého trhu.
Analytici z Canalys tento výrazný nárast pripisujú kombinácii rastúceho dopytu spotrebiteľov po AI funkciách a rýchlemu vývoju čipových technológií, ktoré umožňujú ich bezproblémovú integráciu do mobilných zariadení. Výskum spoločnosti Kantar Worldpanel ComTech ukázal, že medzi európskymi spotrebiteľmi sú najžiadanejšie AI funkcie preklad v reálnom čase, vylepšenia fotoaparátu a funkcia „zakrúžkuj pre vyhľadávanie“.