Členom Bankovej rady NBS bude aj naďalej V. Dvořáček

Bratislava 2. apríla (TASR) - Členom Bankovej rady Národnej banky Slovenska (NBS) bude aj naďalej Vladimír Dvořáček. Na návrh guvernéra NBS Petra Kažimíra ho v stredu do tejto funkcie opätovne vymenovala vláda. Dvořáček na tomto poste pôsobí aj v súčasnosti, funkčné obdobie sa mu však končí 3. apríla.



Banková rada NBS má mať podľa zákona šesť členov, a to guvernéra, dvoch viceguvernérov a troch ďalších členov. V súčasnosti má pritom len troch vymenovaných členov. Guvernér vo svojom návrhu zdôraznil, že je nevyhnutné plynule zabezpečovať plnenie všetkých funkcií a úloh NBS, ktoré jej vyplývajú zo zákona, a preto je potrebné radu doplniť. Za jej člena opätovne navrhol a odporučil Vladimíra Dvořáčka.



„Menovaný spĺňa zákonom ustanovené kritériá, predpoklady a podmienky pre opätovné vymenovanie za člena Bankovej rady Národnej banky Slovenska,“ konštatoval Kažimír v predkladacej správe.



Dvořáček v NBS pôsobí dlhodobo. Od júla 2010 do marca 2020 vykonával funkciu výkonného riaditeľa útvaru dohľadu nad finančným trhom a od marca 2020 funkciu výkonného riaditeľa úseku dohľadu a finančnej stability. Od apríla 2014 je členom Bankovej rady. NBS zastupuje v Rade pre dohľad Európskej centrálnej banky (ECB) a v Európskom výbore pre systémové riziká (ESRB). V minulosti dlhodobo pôsobil aj na riadiacich pozíciách na Ministerstve financií (MF) SR a Úrade pre finančný trh.



„Vladimír Dvořáček je rešpektovaným odborníkom s bohatými skúsenosťami v oblasti centrálneho bankovníctva a finančného dohľadu. Jeho znovuzvolenie do Bankovej rady NBS je potvrdením jeho odborných kvalít a prínosu pre stabilitu finančného sektora. Teším sa na ďalšiu spoluprácu v Bankovej rade,“ konštatoval po rozhodnutí vlády Kažimír.