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Členom Dozornej rady Eximbanky SR sa stal Rastislav Chovanec
Chovanec je od roku 2023 štátnym tajomníkom Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR. Rovnakú funkciu zastával na Ministerstve hospodárstva SR v rokoch 2014 až 2020.
Autor TASR
Bratislava 1. júla (TASR) - Novým členom Dozornej rady Exportno-importnej banky (Eximbanky) SR sa 1. júla stal Rastislav Chovanec. Na uvoľnenom poste nahradil Jaroslava Rybánskeho, ktorý sa vzdal funkcie. Návrh ministra financií Ladislava Kamenického (Smer-SD) na vymenovanie člena Dozornej rady Eximbanky v stredu schválila vláda. Zároveň vzala na vedomie vzdanie sa Rybánskeho funkcie člena v uvedenom orgáne.
Chovanec je od roku 2023 štátnym tajomníkom Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR. Rovnakú funkciu zastával na Ministerstve hospodárstva SR v rokoch 2014 až 2020. Poradcom predsedu vlády SR pre investície, resp. zahraničné investície na Úrade vlády SR bol v rokoch 2012 až 2014 aj 2006 až 2010. Ako predseda dozornej rady spoločnosti SPP - Distribúcia pôsobil medzi rokmi 2012 až 2020.
Chovanec je od roku 2023 štátnym tajomníkom Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR. Rovnakú funkciu zastával na Ministerstve hospodárstva SR v rokoch 2014 až 2020. Poradcom predsedu vlády SR pre investície, resp. zahraničné investície na Úrade vlády SR bol v rokoch 2012 až 2014 aj 2006 až 2010. Ako predseda dozornej rady spoločnosti SPP - Distribúcia pôsobil medzi rokmi 2012 až 2020.