Členovia aliancie OPEC+ zvážia predĺženie limitov na ťažbu

Dubaj 30. novembra (TASR) - Členovia aliancie OPEC+ počas dvojdňových rozhovorov, ktoré sa začnú v pondelok, zvážia, či predĺžia existujúce limity na ťažbu o ďalšie tri až štyri mesiace, alebo od januára postupne zvýšia produkciu. Uviedli to zdroje z OPEC+, ktoré nechceli byť menované. Zástupcovia Organizácie krajín vyvážajúcich ropu (OPEC) a jej spojenci na čele s Ruskom, skupiny známej ako OPEC+, usporiadali v nedeľu (29.11.) prvé kolo diskusií pred začatím formálnych rozhovorov o ťažobnej politike v roku 2021.



Aliancia OPEC+ by mala podľa aktuálne platnej dohody od januára 2021 zmierniť svoje limity na ťažbu o 2 milióny barelov (1 barel = 159 litrov) denne zo súčasných 7,7 milióna barelov/deň. Ale druhá vlna pandémie nového koronavírusu zredukovala dopyt po palive na celom svete, čo núti členov skupiny, aby prehodnotili svoje plány.



OPEC+ teraz uvažuje o predĺžení súčasného obmedzenia produkcie o 7,7 milióna barelov ropy denne, čo je zhruba 8 % globálneho dopytu, aj na prvé mesiace roka 2021. To podporuje de facto líder OPEC Saudská Arábia aj ďalší významní producenti v tejto skupine, uviedli zdroje.



Predbežné nedeľné konzultácie medzi kľúčovými ministrami, vrátane ministrov zo Saudskej Arábie a Ruska, však nedospeli ku kompromisu v otázke trvania obmedzení. Rusko totiž podporuje zvýšenie produkcie v súlade s existujúcou dohodou.



Podľa zdrojov sa rokovania teraz zamerajú na predĺženie škrtov o tri až štyri mesiace alebo postupné zvyšovanie od januára.



Aj Kazachstan, jeden z členov aliancie OPEC+, je proti predĺženiu limitov do budúceho roka. Namiesto toho vyzval na zvýšenie produkcie v súlade s existujúcou dohodou.



„Dnešné stretnutie bude ťažké, najmä ak Rusko a Kazachstan nezmenili svoj postoj,“ poznamenal v pondelok jeden zo zdrojov z OPEC+.



Rokovania členov OPEC, ktoré predchádzajú virtuálnemu stretnutiu celej širšej aliancie OPEC+, by sa mali začať v pondelok o 14.00 h SEČ.