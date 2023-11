Členovia BEUC upozorňujú na zavádzajúce tvrdenia o recyklácii fliaš

Poprad 7. novembra (TASR) - Spotrebiteľské organizácie podali celoeurópsku sťažnosť voči hlavným výrobcom fliaš na vodu pre "greenwashing". Európska spotrebiteľská organizácia BEUC a jej členské organizácie z 13 krajín orgány Európskej únie (EÚ) upozornili na zavádzajúce komerčné tvrdenia o recyklovateľnosti produktov veľkých obchodníkov tohto segmentu. Informovala o tom projektová manažérka Spoločnosti ochrany spotrebiteľov so sídlom v Poprade Petra Čakovská.



"Podľa našej analýzy takéto tvrdenia nie sú v súlade s pravidlami EÚ o nekalých obchodných praktikách. Správa bola vypracovaná v spolupráci s ClientEarth a ECOS (Environmental Coalition on Standards)," ozrejmila Čakovská. Priemerný európsky spotrebiteľ vypije približne 118 litrov balenej vody ročne a 97 percent z nej sa balí do plastových nádob. "Fľaše z nápojov sú pritom jedným z hlavných zdrojov plastového znečistenia na európskych plážach," dodala s tým, že nápojový priemysel často používa tvrdenia o recyklovateľnosti, ktoré sú podľa výskumu príliš vágne, nepresné a nedostatočne podložené. "Identifikovali sme tri kľúčové tvrdenia, ktoré vyvolávajú obavy - '100 % recyklovateľné', '100 % recyklované' a tiež používanie ekologických obrázkov. Tie naznačujú, že plast je šetrný k životnému prostrediu a zavádzajú tak spotrebiteľov," konkretizovala Čakovská. Neexistuje pritom žiadna záruka, že plast v koši bude úplne recyklovaný.



BEUC a jej členovia prišli s výzvou začať vyšetrovanie a vyzývajú orgány, aby zabezpečili, že obchodníci nebudú zavádzať spotrebiteľov používaním týchto tvrdení. Zástupkyňa generálnej riaditeľky BEUC Ursula Pachl uviedla, že či už ide o nákup nového oblečenia, otvorenie bankového účtu alebo nákup minerálky vo fľaši, spotrebitelia sa chcú správať udržateľnejšie. Na to však podľa nej potrebujú spoľahlivé informácie. "Bombardujú ich nesprávne a klamlivé tvrdenia, a tak nevedia, ktorému logu či nálepke majú alebo môžu dôverovať," skonštatovala.



Iniciátori zdôrazňujú, že tento "greenwashing" treba zastaviť. EÚ už podľa Čakovskej podniká veľmi vítané kroky, aby trh od klamlivých ekologických tvrdení pomohla vyčistiť. Dodala však, že potrvá roky, kým sa začnú uplatňovať nové regulačné opatrenia a kompetentní preto očakávajú rýchle kroky úradov. "Tvorcovia legislatívy musia stanoviť jasné pravidlá pre recyklovaný obsah, implementované spoľahlivými metodikami, aby používanie zavádzajúcich ekologických tvrdení zastavili. Plast na jedno použitie nie je ani znovu použiteľný ani udržateľný," uzatvára Čakovská.