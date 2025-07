Členovia BRICS budú rozširovať spoluprácu napriek colným hrozbám

New York 8. júla (TASR) - Členské štáty zoskupenia BRICS budú rozširovať obchodnú spoluprácu napriek hrozbám amerického prezidenta Donalda Trumpa, že zavedie 10-percentné clá proti každej krajine, ktorá podporí „protiamerickú politiku“ združenia, napísal v utorok denník The New York Times (NYT). TASR o tom informuje na základe správy agentúry TASS.



Podľa hodnotenia denníka má agresívna obchodná politika Bieleho domu opačný účinok a veľké svetové ekonomiky posilňujú vzájomný obchod, aby boli menej závislé od Spojených štátov. Okrem toho si členovia BRICS vyhradzujú právo zaviesť odvetné clá v prípade eskalácie obchodnej vojny zo strany Washingtonu, konštatuje NYT.



Členské štáty BRICS na samite v Riu de Janeiro odmietli jednostranné obchodné a finančné opatrenia vrátane vyšších ciel, ktoré vedú k obchodnej nerovnováhe a sú v rozpore s normami Svetovej obchodnej organizácie (WTO). V spoločnom komuniké zo stretnutia, ktoré sa uskutočnilo 6. a 7. júla, lídri zúčastnených krajín vyzvali tiež na pokrok v rozvoji obchodu v národných menách a budovaní systému cezhraničných platieb v rámci zoskupenia.